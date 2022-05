Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sommet sur le climat

La Ville de Montréal est à la tête du Sommet climat Montréal, qui se tient au marché Bonsecours. L’événement a été mis en place par l’administration de Valérie Plante pour accélérer l’action climatique de la métropole.

L’objectif de Montréal est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici la fin de la décennie. Le Sommet rassemblera les leaders montréalais issus du milieu des affaires, mais aussi du monde philanthropique, politique, communautaire et environnemental. Les ministres québécois et fédéral de l’Environnement, Benoit Charette et Steven Guilbeault, doivent être de l’ouverture des discussions.