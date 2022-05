Une nouvelle redevance touristique déjà contestée à Percé

Percé a mis en place une redevance touristique, dimanche, qui ne fait pas l’affaire de tout le monde au village. Certains, dont la SÉPAQ, exigent un moratoire sur sa mise en application par souci d’équité avec les Gaspésiens, qui vivent en périphérie de Percé mais qui devront s’assujettir à la nouvelle ponction au même titre que les touristes de l’extérieur de la péninsule.

Depuis dimanche, chaque transaction de plus de 20 $ effectué à Percé se voit majorée d’1 $. L’objectif de cette redevance touristique est de partager le fardeau des infrastructures consacrées à accueillir la visite, dont la construction et l’entretien coûtent annuellement près de 800 000 $ à Percé.

Un lourd tribut à payer pour les 3000 habitants et leur municipalité, qui accueillent 500 000 touristes chaque année mais dont le budget se limite à 7,7 millions de dollars.

Grâce à la redevance, la mairesse Cathy Poirier compte ajouter 1,5 million de dollars chaque année dans les coffres de sa ville – de quoi aménager et exploiter les sentiers, les parcs, les plages, les marinas, etc. fréquentés par les touristes.

Contestation des commerçants

Un regroupement d’une quarantaine de commerçants de Percé décrie la redevance, dont l’application leur incombe.

« Les commerçants, sans avoir été préalablement consultés, se verront dans l’obligation d’être ceux qui percevront la redevance touristique sous peine d’amendes salées remises par la Ville de Percé en cas de refus », déplore Jean-François Gagné, un des porte-paroles du comité.

Olivier Lafontaine, un autre porte-parole du comité, a indiqué au Devoir que la SÉPAQ elle-même, responsable du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, soulève plusieurs interrogations quant à la légalité du règlement, notamment quant à l’obligation qu’elle impose aux commerçants de percevoir une redevance pour la municipalité.

Selon un document juridique partagé avec Le Devoir par M. Lafontaine, la SÉPAQ estime «opportun de retarder la mise en application du nouveau règlement.» Le porte-parole de la société des établissements de plein air du Québec, Simon Boivin, indique que la SÉPAQ demeure «en discussion avec la municipalité au sujet de la redevance aux touristes», en précisant ne pas vouloir commenter davantage le dossier «pour l’heure actuelle».

Les commerçants qui contreviendront au nouveau règlement s’exposent en effet à une amende de 2000 $. Une deuxième infraction entraînera une pénalité deux fois plus salée si elle est commise la même année que la première.Le comité, qui regroupe une trentaine de gens d’affaires, dénonce une « taxe déguisée et illégale » qui est loin de s’appliquer, selon lui, aux seuls utilisateurs-payeurs. Pour peaufiner la mesure, ses membres demandent de suspendre l’application de la redevance.

L’achat de tabac, d’alcool ou de cannabis, ainsi que les biens exemptés de taxes échappent à la mesure.

Tout le reste, ou presque, devra s’y soumettre – et c’est entre autres là que le bât blesse, selon plusieurs.

Cibler les touristes, pas les voisins

« Le principe de la ville, je le trouve correct, souligne Patrice Dansereau, propriétaire du café-librairie Nath Compagnie. Mais le règlement mériterait d’être revu pour être plus adapté. »

À son avis, la redevance pourrait nuire aux commerces comme le sien, notamment parce qu’un visiteur n’a pas besoin de venir de très loin pour devoir acquitter la redevance. Un Gaspésien de Chandler ou de Gaspé, qui vit à moins de 15 km de Percé, va devoir payer la payer. Il faudra résider à Percé et présenter une carte citoyenne locale – la bciti + — pour y échapper.

« Dans mon commerce, ma propre main-d’œuvre vient souvent de l’extérieur. Chaque fois que mes employés vont s’acheter un lunch à plus de 20 $, ils devront débourser un dollar supplémentaire », se désole M. Dansereau.

Sa clientèle aussi vient en majorité de l’extérieur du territoire de Percé. Le propriétaire d’une des rares librairies ouvertes à l’année en Gaspésie se demande si la redevance découragera les gens de fréquenter son commerce.

« Le consommateur sera peut-être tenté de commander son livre en ligne, auprès d’une compagnie que je ne nommerai pas », croit-il.

Pour M. Dansereau, la municipalité aurait pu davantage cibler les touristes, en concentrant sa nouvelle perception sur les industries de l’hôtellerie ou de la restauration, par exemple.

« Présentement, une nuitée à 500 $ va rapporter un dollar à la ville – le même montant que moi, quand je vends un livre à 20 $», ajoute M. Dansereau.

Il croit que la mesure, en vigueur à l’année, pénalise inutilement les commerces locaux et leur clientèle d’habitués. « On ne fait rien pour encourager les gens à demeurer ouverts à l’année », souligne M. Dansereau. Une redevance appliquée en été, par exemple, en période de forte affluence touristique, aurait eu plus de sens, à son avis.

La municipalité de Percé n’avait pas rappelé Le Devoir au moment où ces lignes étaient écrites.

Avec Isabelle Porter