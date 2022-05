Le village de Kitcisakik aura l’accès à l’électricité

Les habitants de Kitcisakik, qui réclament depuis des décennies l’accès à l’électricité, ont finalement été entendus. Leur village, situé sur la 117 dans le parc de la Vérendrye, sera relié au réseau d’Hydro-Québec pour 2025. Le projet Animik Ickote, qui signifie « électricité » (une contraction des mots foudre et feu) en Anishnabé, a été annoncé officiellement à Val-d’Or lundi matin par la p.-d.g. d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, et le chef du conseil des Anicinapek de Kitcisakik, Régis Penosway.

Dès cet été, Hydro-Québec procédera à des études techniques et environnementales. Les détails techniques ne sont pas encore déterminés : un comité technique sera chargé de « déterminer les solutions optimales pour assurer la réussite du projet ». Il s’agit toutefois de construire une ligne électrique à 25 kV du poste de Louvicourt, tout près de Val-d’Or, jusqu’au village situé à environ 70 km au sud. Le tracé étudié pourrait longer la route 117.

La société d’État prendra à sa charge « les coûts de conception et de construction des équipements, qui seront connus plus tard ». De son côté, le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec « soutiendra les membres de la communauté de Kitcisakik dans l’adaptation de leurs résidences au nouveau réseau électrique. » Le ministre Ian Lafrenière, qui était sur place lundi matin, s’est dit « fier » de participer à ce projet. « J’ai espoir qu’à terme, grâce à nos efforts, le quotidien deviendra plus facile et agréable pour les Anicinapek qui résident à Kitcisakik », a-t-il soutenu dans un communiqué de presse rendu public lundi matin.

La p.-d.g. d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, parlait pour sa part d’une annonce « historique ».

« L’accès à un réseau électrique fiable est indispensable à l’essor des communautés autochtones éloignées, et à l’atteinte d’un niveau de confort satisfaisant pour tous », a indiqué pour sa part le chef Régis Penosway, qui dit travailler « de concert » avec la société d’État.

La peur du froid

À Kitcisakik, où Le Devoir s’est rendu dimanche à la veille de l’annonce, le directeur des ressources naturelles Jimmy Papatie ne cachait pas sa joie et sa fierté. « Enfin ! Ça va changer notre façon de vivre, surtout pour les mères monoparentales et pour les aînés. Quand tout le monde va être branché, ça va donner un sentiment de sécurité aux gens de la communauté. »

Photo: Jessica Nadeau Le Devoir

Jimmy Papatie, qui a siégé 30 ans au conseil de bande et qui a été chef pendant deux mandats, parle de ses voisins, de ceux qui ont toujours froid l’hiver, malgré les nombreuses cordes de bois qui s’empilent devant les maisons. Il parle de celles qui sont dépendantes de la communauté pour rester au chaud. « Je pense à ma vieille mère de 76 ans, illustre-t-il. Elle est rendue au point où elle ne peut pas toujours se faire un feu. Le soir, quelqu’un va faire le feu dans son poêle à combustion lente, elle se met sous les couvertes et elle est bonne pour la nuit. Mais ça va être terminé, la crainte du froid. On va installer un calorifère, la lampe de nuit va rester allumer toute la nuit s’il le faut. C’est tout un sentiment de sécurité que ces gens-là vont avoir. »

Pour que le village puisse être fonctionnel, les installations publiques telles que le centre de santé, la garderie, l’école primaire, la salle du conseil et le bloc sanitaire sont reliées par des fils électriques à une immense génératrice.

Et dans leurs maisons, la grande majorité des gens du village ont également accès à un réfrigérateur, à des ventilateurs, à la lumière et à la télévision grâce à des génératrices personnelles. Mais ce système est bruyant et polluant : en plein cœur de la forêt, on entend un incessant ronronnement de moteur. « Il y a des modèles qui font moins de bruit que d’autres, explique M. Papatie. Mais c’est un bruit qui est toujours là, même si moi je ne l’entends plus. Et l’été, on sent le monoxyde de carbone dans l’air ».

Surtout, c’est un système qui coûte extrêmement cher, explique-t-il. « Les gens du village payent entre 4000 et 6000 $ d’essence par année pour faire fonctionner leur génératrice personnelle. » Une estimation validée par son collègue, Augustin Penosway, qui dit payer entre 400 et 500 $ d’essence par mois pour sa génératrice.

Scepticisme

Pourtant, certains résidents sont sceptiques face à l’arrivée de l’électricité, constate le directeur des ressources naturelles. Ils craignent notamment que ça ne leur coûte trop cher. « Je leur dis : si vous êtes capable de payer pour la génératrice, vous allez bien être capable de payer 50 $ par mois pour l’électricité ! », raconte M. Papatie, qui précise que des agents de liaisons vont aider les familles à faible revenu à trouver des programmes adaptés.

Mais lui-même semble avoir des doutes sur la fiabilité du service, répétant à maintes reprises que les habitants vont garder leur génératrice pour remédier à d’éventuelles pannes de courant. « Rappelez-vous la crise du verglas ! », lance-t-il à tout vent.

Si tout va comme prévu, les 88 maisons de Kitcisakik devraient être alimentées en électricité d’ici 2025. Peut-être même avant. Jimmy Papatie l’espère, car il commence à trouver difficile de soulever les chaudières de gaz de 5 gallons pour alimenter la génératrice, au point où il s’est organisé un petit système de pompage. « J’ai 58 ans, je suis diabétique. Je commence à développer la force d’un poulet, je n’ai plus celle d’un bœuf. Ça va être rassurant pour moi de savoir qu’à 61 ans, je vais pouvoir dormir avec le chauffage à 18 degrés. »

Histoires d’eau

Mais si les habitants de Kitcisakik ont désormais l’assurance d’avoir l’électricité dans leurs domiciles, ils n’ont toujours pas l’eau courante. C’est l’autre problème du village.

Pour subvenir aux besoins de ses habitants, le conseil de bande s’est équipé d’un dispendieux système d’osmose inversé qui permet d’alimenter les installations publiques. Les habitants doivent se rendre au bloc sanitaire pour remplir des gallons d’eau qu’ils transportent à la maison. C’est là aussi qu’ils prennent leur douche et qu’ils font leur lavage.

Photo: Jessica Nadeau Le Devoir

« La douche était bonne ? », lance l’ancien chef à Marie-Hélène Papatie, qui sort justement du bloc sanitaire, les cheveux mouillés, son cellulaire crachant un vieux tube de Kylie Minogue. La dame est heureuse. « J’aime la vie aujourd’hui ! », s’exclame-t-elle en esquivant quelques petits pas de danse. Pour elle, l’arrivée de l’électricité est clairement une bonne nouvelle. « On va apprendre à payer l’électricité, répond-elle en riant. Mais ça fait des années qu’on est comme ça, c’est le temps qu’on ait l’électricité ici. Ça va faire du bien, surtout l’hiver. Dans ma maison il fait très froid. On a beau se serrer près du feu, mais ça va aider pour nous réchauffer. »

Pour Jimmy Papatie, l’accès à l’eau courante est un autre combat qu’il n’a pas l’intention d’abandonner. « On a le messie électrique, ça va nous prendre l’eau bénite astheure ! », résume-t-il dans son langage coloré.