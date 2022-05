Mal-être à l’abattoir

Livreurs pressés de l’ubérisation généralisée, dépeceurs de porcs de la malbouffe, professionnels surdiplômés de la culture et de l’éducation au rabais, ouvrières des sweatshops ou nouveaux prolétaires de la chaîne numérique délocalisée des services à la clientèle : cette série « Les nouveaux prolétaires » trace le portrait d’un nouveau monde du travail exploité et précaire. Aujourd’hui : la souffrance humaine dans l’industrie de la mort animale.

Quand Marc Desmarais arrive chez lui, il est accueilli par ses chiens, Tofu et Nougat, par ses chats, Jolie, Gato et Souris, de même que par un cochon d’Inde et un rat. Sa femme et l’une de ses filles, véganes, sont assez près de le convaincre d’adopter le même régime alimentaire.

« Elles me disent qu’aujourd’hui, on n’est plus obligés de tuer des animaux pour se nourrir. Je ne suis pas capable de contrer cet argument », explique-t-il en replaçant sa casquette, assis dans un Tim Hortons.

Pourtant, tous les jours, M. Desmarais désosse à la main des centaines de morceaux de cochons à l’usine d’abattage d’Olymel à Ange-Gardien, en Montérégie.

« Chaque fois que je tiens un os dans ma main, j’ai conscience que ça fait partie d’un être vivant », témoigne le père de famille, qui ajoute qu’« on a tous nos contradictions ».

Ce n’est pas par passion que M. Desmarais fait ce métier depuis 15 ans. Travailler en abattoir, « personne ne veut faire ça toute sa vie », assure-t-il. Il y a quand même environ 11 000 ouvriers dans les 24 usines canadiennes de transformation et d’abattage d’Olymel, leader dans le domaine.

Ce qui a tenu M. Desmarais pendant aussi longtemps, en donnant du sens à son quotidien, c’est son implication comme président du Syndicat des salariés d’Agromex — Centrale des syndicats démocratiques (CSD), c’est-à-dire de son usine.

La découpe et l’abattage sont des tâches répétitives physiquement difficiles, dans le froid ou la chaleur, pour lesquelles les risques de blessures sont omniprésents. La cadence est élevée : un minimum de 600 porcs par jour est découpé à l’usine de M. Desmarais. Des bouts de doigts partent parfois dans les scies, relate celui qui s’est déjà rentré un couteau dans le bras.

L’un des plus grands défis du métier est toutefois psychologique. Passer sa journée à tuer des bêtes ou à manipuler leurs cadavres, ce n’est pas fait pour les cœurs sensibles.

« Les porcs arrivent, ils sont mis dans des enclos, puis ils sont amenés vers une chambre à gaz », explique-t-il. Ils y sont exposés à une concentration élevée de CO 2 et ressortent de là inconscients.

Un film d’horreur

Ils sont ensuite accrochés et saignés par une incision dans le cou, décrit M. Desmarais. « Ce département, c’est sanglant, c’est morbide. Si tu veux avoir de bonnes images de film d’horreur… Le cochon suit la chaîne de montage et se vide tout le long en avançant », raconte le père de famille.

Les porcs passent ensuite par diverses étapes — brûlage du poil, éviscération, inspection sanitaire — avant d’être mis dans un réfrigérateur et de passer le lendemain à la découpe, à l’emballage puis essentiellement à l’exportation.

Selon M. Desmarais, une majorité de travailleurs abandonnent cet emploi après une semaine ou deux. Pour tenter d’attirer et de retenir de la main-d’œuvre, dans la foulée d’une longue grève à l’usine de Vallée-Jonction, Olymel a consenti des hausses de salaire dans la dernière année dans ses usines, parfois jusqu’à 30 %. L’an dernier, le salaire moyen pour un travailleur d’abattoir au Québec était de 20 $ l’heure, selon le Guichet-Emploi du gouvernement du Canada. À Ange-Gardien, les salaires se situent maintenant entre 20,50 $ et 27,68 $, selon le type de poste et l’ancienneté.

Malgré tout, Olymel doit faire appel à des travailleurs étrangers temporaires de façon croissante. L’entreprise en embauche environ 1000 aujourd’hui et continue d’en recruter.

Du travail reste à faire pour mieux former les employés avant de les intégrer dans la cadence rapide, croit pour sa part M. Desmarais. Cela permettrait notamment de réduire les risques de blessures.

« On entend souvent qu’on a besoin de bras. À la CSD, la première chose qu’on dit, c’est qu’il ne faut pas oublier qu’il y a une tête aussi sur les travailleurs, rappelle-t-il. Pourquoi manque-t-il de bras ? C’est peut-être parce que tu as pensé juste aux bras. »

Essor industriel

Denise Proulx, l’autrice du livre Porcheries ! La porciculture intempestive au Québec, raconte que, dans les années 1950, la commission Héon sur la protection des agriculteurs et des consommateurs a conclu qu’il fallait réduire significativement le nombre de fermes dans la province. À cette époque, la majorité des fermiers exploitaient leurs terres et leur bétail pour nourrir leur famille en premier lieu. La vente de produits à autrui était secondaire. Il fallait passer d’un modèle de petites fermes diversifiées à des fermes plus spécialisées et productives, disait-on.

C’est exactement ce qui s’est passé dans les années suivantes, avec le soutien de diverses politiques publiques, raconte Mme Proulx. Il y a aujourd’hui 29 000 entreprises agricoles, selon l’Union des producteurs agricoles, alors qu’il y en avait 135 000 au début des années 1950.

L’élevage et l’abattage se sont de plus en plus concentrés dans les mains de quelques grands joueurs. Ainsi, Olymel contrôle non seulement une grande part de l’abattage, mais aussi une partie de la transformation, comme les consommateurs peuvent le constater en achetant leurs viandes froides et leur bacon à l’épicerie.

« On est entrés dans la mondialisation des marchés, où il n’y a que les entreprises concentrées et intégrées qui s’en sortent, indique la chargée de cours à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM. C’est le volume qui fait que ça devient payant. »

« C’est du travail à la chaîne qu’on applique à du vivant, poursuit-elle. L’animal devient un objet. Les humains doivent oublier qu’ils ont affaire à du vivant pour garder leur santé mentale. »

Repenser l’agriculture

Selon Mme Proulx, le recours aux travailleurs étrangers signifie qu’« on accepte que pour nous nourrir comme on veut, on déracine des gens de leur pays pour faire des jobs qu’on ne veut pas faire ». La chercheuse estime qu’il est temps de se questionner sur le genre d’agriculture souhaitée au Québec.

Dominic Lamontagne, lui, sait exactement ce qu’il veut. L’agriculteur milite pour un retour des petites fermes — au moins cent fois plus petites que la norme actuelle — et de l’abattage sur le lieu d’élevage. À son avis, un tel modèle améliorerait le bien-être des animaux, des travailleurs et de l’environnement.

L’auteur du livre La ferme impossible élève et abat lui-même une centaine d’animaux par année, surtout des poulets. C’est un projet pilote d’abattage de volaille à la ferme qui lui permet de réaliser cette ambition.

« Je suis physiquement en relation avec ces animaux tous les jours. Dans ce geste d’abattre l’animal et de préparer à manger, je récolte le fruit de plusieurs mois d’efforts et il y a quelque chose de satisfaisant », affirme-t-il.

Les bêtes n’ont pas à vivre l’étape stressante du long transport vers un gros abattoir. Elles restent dans l’environnement qu’elles connaissent.

Beaucoup d’obstacles légaux et réglementaires empêchent encore le retour aux petites fermes diversifiées. Par contre, le gouvernement du Québec a investi 150 millions de dollars en 2021 dans Olymel, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 80 millions de dollars, pour un total de 4,2 milliards.

Tueurs malgré eux Le documentaire Les damnés, des ouvriers en abattoir, d’Anne-Sophie Reinhardt, sorti en 2020, met en lumière la douleur physique et psychologique des travailleurs d’abattoirs français. Une dizaine d’entre eux se confient à la caméra, assis dans le calme d’une forêt. « Ça hante un peu quand tous les matins, vous les entendez et qu’au fond de vous, vous aimeriez ouvrir la porte pour qu’ils s’échappent et que vous n’ayez pas à les tuer, mais que vous êtes payés pour ça », avoue Olivier, le regard ailleurs, à propos des cochons qu’il croisait tous les matins avant d’abandonner son emploi. « Il faut se faire une carapace », dit Nadine, en larmes, qui a fait ce métier pendant 30 ans, alors qu’elle espérait un court passage. Mauricio éclate en sanglots en évoquant les milliers de veaux qu’il a « jetés à la poubelle » après avoir abattu leur mère. « Je me lève le matin en pensant au nombre de victimes que je vais faire. […] Ça me hante jour et nuit. J’aimerais partir, mais après, sans boulot avec ma femme, ma fille, ce n’est pas possible », témoigne Michel, ajoutant qu’il pense au suicide. Le film conclut sur une intervention du spécialiste en santé et travail Sandro De Gasparo, qui se demande : « Est-ce que ça en vaut la peine ? »