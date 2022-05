Quoi retenir de la fin de semaine?

Des promesses électorales

À cinq mois des élections québécoises, les revendications de campagne électorale commencent déjà à se faire entendre. Dimanche, le Parti québécois (PQ) a annoncé qu’il ferait des soins à domicile pour les aînés, sa priorité. Selon son chef, Paul St-Pierre Plamondon, un gouvernement péquiste porté au pouvoir investira 2,7 milliards de dollars par année pour les soins à domicile. Comme autres propositions, le PQ s’est aussi engagé à déclencher une enquête publique indépendante sur la crise dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie de COVID-19 dans les 100 jours suivant son élection.

Samedi, le Parti conservateur du Québec (PCQ) a quant à lui tenter de convaincre les électeurs de la nécessité d’une plus grande ouverture au privé dans le domaine de la santé. Le PCQ souhaite recruter entre 2000 et 3000 médecins de plus «au cours des prochaines années» en levant les quotas d’admission dans les facultés de médecine et en recrutant davantage de médecins étrangers. Son plan ne prévoit pas toucher à la rémunération des médecins ou au paiement à l’acte, contrairement aux modèles suédois et britannique auxquels se réfère le parti et où les médecins sont rémunérés par un salaire.