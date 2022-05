Une foule disparate pour la Journée internationale des travailleurs

C’est une foule plutôt hétéroclite qui s’est rassemblée dimanche après-midi, à Montréal, à l’occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Les quelques milliers de personnes présentes ont amorcé leur itinéraire sur la rue Sainte-Catherine dans une ambiance effervescente en scandant des slogans tels que « So-so-so-solidarité » ou encore « Travailleuses et travailleurs, ensemble pour un monde meilleur ».

Des drapeaux aussi variés que le drapeau communiste, ceux des grandes centrales syndicales québécoises, de partis politiques ou même de Cuba étaient brandis dans la foule composée de personnes de tout âge. Le directeur exécutif du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB), Pierrick Choinière-Lapointe, était sur place pour réclamer des « services publics de qualité ». « On veut un régime d’assurance universel et un salaire minimum de 18 $ de l’heure », a-t-il déclaré au Devoir, en cette journée où le salaire minimum vient d’être haussé à 14,25 $ au Québec. « Toute hausse est la bienvenue », a-t-il affirmé, sans toutefois s’en montrer pleinement satisfait.

Non loin de la scène où quelques orateurs dynamiques se sont succédé, Samuel, militant du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Québec, est quant à lui venu « rencontrer les gens sur le terrain » en tenant un drapeau orange à l’effigie du parti. « On est venu montrer notre sympathie au mouvement des travailleurs », a-t-il exprimé tout en ajoutant que la hausse du salaire minimum est « un pas dans la bonne direction, mais c’est loin d’être suffisant ».

La manifestation au centre-ville a réuni des personnes de toute origine, comme en témoigne la présence de Julia Salles, venue brandir avec des consœurs une longue banderole rouge anti-Jair Bolsonaro, le président du Brésil. « Nous avons un président d’extrême droite au pouvoir au Brésil, la situation des travailleurs est vraiment difficile », a-t-elle déploré, s’exprimant au nom du Comité populaire de la lutte pour les Brésiliens au Canada, un groupe qu’elle a récemment cofondé.

Le cortège a amorcé sa marche à partir du Square Cabot vers 14 h. Comme tous les ans, la manifestation était organisé par la Coalition du 1er mai, un regroupement d’organisations syndicales, communautaires et de la société civile.