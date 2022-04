Un ours polaire aperçu en Gaspésie

La Sûreté du Québec a averti samedi les habitants de la municipalité gaspésienne de Madeleine-Centre qu’ils devaient rester chez eux après avoir appris qu’un ours polaire avait été aperçu dans la région.

Le porte-parole de la police, le sergent Stéphane Tremblay, a expliqué qu’un citoyen a signalé la présence d’un ours polaire aux agents de protection de la faune, qui ont ensuite demandé à la police d’assurer la sécurité du public jusqu’à ce qu’ils puissent arriver sur les lieux.

Le sergent Tremblay a indiqué que les agents de protection de la faune sont arrivés et ont pris en charge la situation avant 14 heures.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a déclaré qu’il ne pouvait pas encore confirmer si l’animal repéré était bel et bien un ours polaire.

Des ours polaires ont été aperçus occasionnellement dans les régions côtières de la Basse-Côte-Nord du Québec, à environ 500 km au nord de Madeleine-Centre.