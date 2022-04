Quoi surveiller en fin de semaine ?

Conflit en Ukraine

En fin de semaine, l’invasion russe en Ukraine en sera à ses 66e et 67e jours, et l’offensive russe dans la région du Donbass devrait se poursuivre. Le Pentagone a affirmé jeudi que cette attaque se déroulait « lentement et de façon inégale ».

À Montréal, une veillée aux chandelles en solidarité avec l’Ukraine se tiendra à Montréal samedi. Le rassemblement dédié aux civils tués lors du conflit se fait devant la basilique Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal.