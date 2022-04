Quoi surveiller aujourd’hui ?

Une usine Moderna à Montréal

La pharmaceutique Moderna devrait annoncer ce matin à 10 h qu’elle construira une toute nouvelle usine de biofabrication dans la région de Montréal. L’entreprise aurait choisi la métropole pour produire au Canada des vaccins à base ARN.

Outre le président-directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault se retrouveront pour cette annonce, en plus du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. L’entente entre Ottawa et la pharmaceutique pourrait inclure un engagement du fédéral d’acheter une certaine quantité de doses au fil des prochaines années.