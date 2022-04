Une campagne pour valoriser le métier de policier

Aux prises avec des cas de plus en plus complexes à gérer et exposés au tribunal populaire sur les réseaux sociaux quand leurs interventions tournent mal, les policiers ont un déficit de reconnaissance par les temps qui courent. À tel point que l’Association des directeurs de police du Québec (ASPQ) a jugé nécessaire de lancer une campagne publicitaire pour valoriser ce métier parfois ingrat.

Dans la première capsule qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, Jérôme raconte la fois où il a plongé dans un abîme psychotique après une séparation. « Je me croyais comme le maître du monde quand j’étais en psychose. J’ai sorti mon fusil et je me suis mis à tirer. » La policière Mylène Richard qui est intervenue ce jour-là relate l’intervention policière comme elle l’a vécue. « On a réalisé que ça ne va pas bien dans sa tête. On a pris le temps de jaser avec lui ». Cet événement n’a pas fait les manchettes car la crise s’est résorbée sans violence.

Estimant que le métier de policier a eu mauvaise presse dans les dernières années, l’ADPQ, avec l’appui des syndicats, a décidé de lancer une campagne afin de valoriser le travail des policiers. Les dix capsules, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux au cours de la prochaine année, visent à montrer le quotidien des policiers, « l’humain derrière l’uniforme ». Plusieurs thèmes seront abordés comme la violence conjugale, les fusillades, les disparitions ou la sécurité routière. « Vous allez voir des policiers dans leur quotidien. Il n’y a pas d’acteurs dans les capsules. Ça va être la vraie vie, de vraies entrevues, de vraies situations », a assuré Pierre Brochet, président de l’ADPQ.

Filmés et jugés

M. Brochet reconnaît qu’au-delà du message envoyé aux citoyens, les directeurs de police souhaitent démontrer leur appui aux troupes parfois ébranlées par les critiques. « On l’a vu au cours des dernières années, ce n’est pas toujours un métier qui est apprécié à sa juste valeur », a-t-il expliqué. « On est de plus en plus filmés, critiqués, jugés. […] Souvent on est jugés avant même que les instances responsables d’enquêter et d’analyser les dossiers aient eu la chance de prendre connaissance des faits. »

Les services de police, particulièrement dans les centres urbains, sont aux prises avec un « désengagement policier » qui freine l’envie des policiers d’intervenir auprès d’individus issus des minorités de crainte de générer une situation de crise et d’en subir les conséquences. Un événement qui ne dure que quelques secondes va être décortiqué pendant six ans par les instances qui encadrent le travail des policiers, a rappelé M. Brochet. Selon lui, il importe que les policiers sentent l’appui de leurs supérieurs. « On veut éviter que les policiers se stationnent et attendent les appels. »

Au sujet des fusillades qui ponctuent l’actualité régulièrement depuis un an dans la région de Montréal, Pierre Brochet reconnaît que le problème est préoccupant, mais il assure que les corps policiers sont « mobilisés » dans cette lutte difficile. « J’ai bon espoir qu’on va reprendre le contrôle sur cette situation-là », a-t-il dit.

De son côté, le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Dominic Ricard, espère que les élus feront leur bout de chemin et s’abstiendront à l’avenir de commenter les événements impliquant les policiers lorsqu’ils ne connaissent pas tous les faits. « C’est la profession la plus normée. […] Il devrait y avoir un certain devoir de réserve [de la part des élus] », croit-il.

Les réseaux sociaux imposent aussi une pression importante sur les policiers. Dominic Ricard cite le cas de l’ex-hockeyeur Brandon Christian, abattu par les policiers en 2020 à Saint-Georges, en Beauce. « Le coroner avait conclu que les policiers avaient tout tenté pour éviter de faire feu », a-t-il expliqué. « Mais pendant deux ans, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont critiqué la police alors que les policiers avaient fait leur travail. »