Quoi surveiller aujourd’hui ?

Conflit en Ukraine

Les armes promises aux forces ukrainiennes aux prises avec les attaques de Moscou se dirigent vers le terrain, mais entre-temps, les combats se poursuivent, entre autres dans le Donbass.

C’est également à partir d’aujourd’hui que le groupe russe Gazprom doit suspendre ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Ce sont là des représailles de la Russie aux sanctions qui sévissent contre elle. Le pays de Vladimir Poutine veut être payé en roubles, et non plus en euros ou en dollars.