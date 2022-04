Le ministre Lafrenière commande un rapport sur le cas d’Aby Piétacho

Le député péquiste Martin Ouellet a une fois de plus accentué la pression sur le ministre des Affaires autochtones afin qu’il honore sa promesse d’inclure la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, comme il s’y était engagé après la mort de Joyce Echaquan.



Ian Lafrenière a récemment reculé sur cet engagement, plaidant le manque de temps d’ici la fin des travaux parlementaires. Le député Ouellet s’est dit ouvert à collaborer avec les deux autres partis d’opposition pour que le ministre puisse tenir parole.M. Lafrenière a répondu avoir encore besoin de consulter les Autochtones pour «voir ce qui est possible avec eux».



L’étude des crédits a par ailleurs révélé que 90 000 employés du réseau de la santé ont reçu une formation de «sensibilisation aux réalités autochtones». Québec souhaitait plutôt que 150 000 d’entre eux aient été formés au 31 mars.