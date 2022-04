L’Université Ryerson change de nom pour devenir la Toronto Metropolitan University

L’Université Ryerson change son nom et devient la Toronto Metropolitan University après que son conseil d’administration a approuvé la modification mardi.

L’université du centre-ville de Toronto, qui porte le nom d’un architecte du système des pensionnats pour Autochtones du Canada, avait fait face à des appels croissants pour changer de nom.

Le président de l’établissement, Mohamed Lachemi, a indiqué qu’il avait proposé le nouveau nom au conseil d’administration de l’université, qui l’a approuvé ensuite.

Dans une lettre à la communauté universitaire, il a dit que le nouveau nom reflète le fait que l’école est située au cœur de la plus grande ville du Canada, et aussi la plus diversifiée, ce qui en fait un lieu de rassemblement pour les gens du monde entier.

Il a ajouté être reconnaissant envers les membres du comité chargé de suggérer un nouveau nom pour leur dévouement à en proposer un qui unifiera la communauté.

« Je veux assurer à tout le monde que notre nouveau nom ne vise pas à effacer notre histoire, a-t-il dit. Nos valeurs définissent depuis longtemps qui nous sommes et elles guideront toujours où nous allons. Nos valeurs sont la base sur laquelle nous avons bâti notre culture unique, dynamique, diversifiée et intentionnellement inclusive. »

En août dernier, le conseil d’administration de l’école a approuvé une motion visant à accepter les 22 recommandations d’un groupe de travail spécial, dont une visant à renommer l’établissement.

Le groupe de travail a été formé en novembre 2020 pour examiner et aborder l’héritage d’Egerton Ryerson, qui a aidé à concevoir les systèmes des écoles publiques et des pensionnats pour Autochtones.

Il a recommandé de renommer l’institution dans le cadre d’un processus qui « engage les membres de la communauté et les parties prenantes de l’université ».