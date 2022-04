Guterres en Turquie

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, doit se rendre aujourd’hui en Turquie pour y rencontrer son président, Recep Tayyip Erdoğan, qui tente de jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine.

Au cours de la semaine, Guterres doit aussi se rendre à Moscou et à Kiev pour y rencontrer les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Il discutera avec ceux-ci pour tenter de mettre un terme à la guerre qui a fait plus de cinq millions de réfugiés en deux mois.