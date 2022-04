Quoi retenir de la fin de semaine?

Macron réélu président de la France

Le président français, Emmanuel Macron, a été réélu dimanche pour un second mandat de cinq ans, au terme d’une campagne qui l’opposait pour une deuxième fois d’affilée à la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Selon les sondages de sortie des urnes, il l’emporterait avec environ 58% des voix et plus de 10 points d’avance face à une adversaire qui n’obtiendrait que 42% des voix.

Emmanuel Macron devient le premier président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac réélu en 2002 face au père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Au Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, où les partisans d’Emmanuel Macron avaient prévu de se réunir jusqu’à l’allocution du président en fin de soirée, la joie était à son comble.

Les Français ont ainsi choisi de reconduire un président centriste libéral et très pro-européen plutôt qu’une candidate radicale ayant la «priorité nationale» au cœur de son projet, et extrêmement critique vis-à-vis de l’Union européenne. Marine Le Pen a toutefois récolté le plus important score de l’extrême droite à une élection présidentielle depuis la Seconde Guerre mondiale.

À Montréal, une petite foule de citoyens français s’était rassemblée à l’Union française, au centre-ville, pour regarder en direct la soirée électorale. Si la plupart des participants se sont dits soulagés de la réélection d’Emmanuel Macron, ils ont accordé leurs applaudissements les plus généreux à Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il est apparu sur l’écran géant.