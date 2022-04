La communauté française de Montréal est soulagée de la réélection de Macron

« C’est rassurant, c’est fait », déclare sans enthousiasme Jérémy, citoyen français résidant au Québec, quelques minutes après la confirmation de la réélection du président Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Tout comme une cinquantaine de ses compatriotes, il est venu prendre un verre à l’Union française, sur la rue Viger à Montréal, pour regarder en direct la soirée électorale.

Une clameur enthousiaste s’élève de la foule réunie dans la petite salle, fébrile avant l’annonce des résultats. Un enthousiasme, cependant, que plusieurs personnes rencontrées par Le Devoir affirment ne pas ressentir à l’idée d’un second quinquennat de l’actuel président.

« On a voté pour faire barrage à l’extrême droite », exprime avec dépit Florence, militante de la France insoumise, dirigée par Jean-Luc Mélenchon. La formation de gauche est celle qui avait obtenu le plus grand pourcentage de votes à Montréal lors du premier tour du scrutin.

Cette fois, c’est Macron qui l’a emporté de façon écrasante avec 87,63 % du vote, selon les chiffres du Consulat général de France à Montréal. Un peu plus de 25 000 personnes ont exercé leur droit de vote samedi, au Palais des Congrès, pour un taux de participation d’à peine 38 %.

Pour cette autre citoyenne française résidant au Québec depuis deux décennies et qui a préféré garder l’anonymat, une victoire de Le Pen aurait carrément pu mener à une « guerre civile ». « Mettez un parti d’extrême droite au pouvoir et les langues vont se délier », prévient-elle, attablée au bar. « Les gens vont se donner le droit d’exprimer le rejet de l’autre, et c’est ça qui est effrayant », prédit-elle, avant de s’alarmer quant au fait que la guerre civile serait « latente en France, et elle sera économique et ethnique. »

Dure élection pour la gauche

Majoritairement composée de gens dans la trentaine, la foule présente au rassemblement transpartisan accorde ses applaudissements les plus généreux à Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il apparaît sur l’écran géant où est diffusée la soirée électorale de France 2. Quelques applaudissements retentissent lorsqu’il affirme que « l’inaction écologique de Macron est un crime ».

Pour Clémence, cela ne fait pas de doute. L’étudiante au doctorat en écologie forestière à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est arrivée au Québec en juin 2021 et réside à Rouyn-Noranda. Elle a fait sept heures de route pour déposer son vote blanc dans l’urne. « L’écologie devrait être en plein cœur de leurs programmes », déplore celle qui a soutenu Anne Hidalgo au premier tour. « Peu importe le résultat, je suis triste, mitigée, déçue, renchérit-elle. L’élection tombe au moment de la guerre, ce qui fait en sorte que personne n’a parlé du dernier rapport du GIEC » paru il y a trois semaines.

Thibault, militant de la France insoumise, abonde dans le même sens. Attablé avec deux militants macronistes, celui qui a voté pour le président déplore une élection qui lui paraît superflue. « C’est un peu une parodie de vote. On nous a forcé le bras en faisant barrage à l’extrême droite, estime-t-il. En quelque sorte, le président aura une légitimité institutionnelle, mais pas démocratique. »

Jean, un fonctionnaire fédéral, est quant à lui enthousiaste de la victoire de Macron, évoquant ses « politiques en matière de coopération internationale. » Venu avec son fils de 11 ans, il le désigne en souriant : « Ce matin, il m’a dit que si Le Pen est élue, c’est mort pour l’Ukraine. »

Tout sauf Macron

Attablés dans le fond du bar, près de larges plateaux où trônent des sandwichs au jambon et au poulet, Sarah et Romain sont les deux seules personnes rencontrées par Le Devoir qui appuient Marine Le Pen.

« Macron, c’est son arrogance qui me pose un problème, c’est le président des riches et des puissants », condamne la camionneuse. Tout comme son entourage, son vote en est un de contestation contre l’actuel président. « Ma sœur et son mari ont voté pour Mélenchon au premier tour, mais c’est hors de question pour eux de voter pour Macron, raconte-t-elle. Ils auraient même voté Zemmour si ça avait été son opposant au deuxième tour. »

Son compagnon, Romain, a été passablement refroidi par l’affaire McKinsey, qui concerne des révélations selon lesquelles ce cabinet de conseils américain aurait empoché jusqu’à des millions de dollars pour conseiller le gouvernement français pour sa campagne de vaccination contre la COVID-19. « Est-ce qu’on a voté pour un président français ou ce sont les États-Unis qui nous dirigent ? », s’interroge Romain.

Lors du discours du président, diffusé plus d’une heure après l’annonce des résultats, il ne reste qu’une vingtaine de personnes dans la salle. Elles l’écoutent silencieusement, puis se lèvent et retournent vaquer à leurs occupations, comme si rien n’avait vraiment changé.