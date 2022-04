Quoi surveiller en fin de semaine ?

Manifestation pour le droit au logement à Montréal

C’est dimanche qu’a lieu la 10e Journée des locataires, et pour l’occasion, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organise une manifestation, notamment pour dénoncer la flambée du coût des loyers. Les participants réclameront aussi l’adoption de mesures rapides en prévision du 1er juillet. Ils s’inquiètent notamment des « rénovictions » et des hausses abusives des loyers.

La ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, a reconnu la semaine dernière qu’il y avait bel et bien une crise du logement dans plusieurs régions de la province. La ministre, qui a été critiquée par l’opposition pour son inaction, se base sur de nouvelles données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.