Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jour de la Terre

C’est ce 22 avril que se tient le Jour de la Terre. Pour l’occasion, une manifestation pour le climat se déroulera à Montréal. Le début se fera vers 13 h 30. L’événement est organisé par différents organismes et des associations étudiantes.

Cette année, le Jour de la Terre vise à sensibiliser les gens à l’écoanxiété, le nouveau mal du siècle. À ce sujet, l’équipe vidéo du Devoir organise une discussion diffusée vendredi midi sur nos pages Facebook et YouTube avec Anne-Sophie Gousse-Lessard, psychologue spécialisée en environnement, et Colleen Thorpe, directrice d’Équiterre. Elles parleront des solutions à la crise environnementale et de ses effets sur notre santé mentale.