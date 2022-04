Quoi surveiller aujourd’hui ?

Mise en enclos des caribous

Des spécialistes du ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, en plein litige avec le gouvernement fédéral dans le dossier des caribous forestiers, doivent dévoiler jeudi des détails en lien avec les opérations de capture et de mise en enclos de ces animaux menacés de Charlevoix, de la Gaspésie et de Val-d’Or.

Le gouvernement du Québec avait jusqu’à mercredi pour répondre à un ultimatum d’Ottawa quant à la protection de cette espèce, ce qui n’a pas été fait. Le premier ministre François Legault affirme que la gestion de l’espèce relève de la « compétence » de la province.