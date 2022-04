Mirabel gagne sa cause contre Transcontinental

La Cour supérieure a donné raison à la Ville de Mirabel dans le litige qui l’opposait à Médias Transcontinental concernant sa décision d’interdire la distribution automatique du Publisac. L’entreprise a déjà annoncé qu’elle comptait porter la décision en appel.

Dans une décision rendue mercredi, le juge Jean-Yves Lalonde a validé le règlement adopté en 2019 par la Ville de Mirabel qui a instauré un système d’adhésion volontaire (« opt-in ») pour la distribution de circulaires. Il estime que la Ville de Mirabel était habilitée à régir la distribution des imprimés publicitaires sur son territoire en vertu de la Loi sur les compétences municipales. « Le conseil municipal a choisi d’adopter le règlement 2326 dans l’intérêt public en fonction de nombreuses plaintes en lien avec la distribution d’imprimés publicitaires sur son territoire », souligne-t-il dans son jugement de 50 pages. À cet égard, il n’a ni effet abusif ni oppressif, estime le juge.

Selon le juge, bien que la Ville ait consulté Postes Canada avant d’adopter son règlement, rien ne l’obligeait à le faire aussi auprès de Transcontinental ou de tout autre distributeur ou annonceur « sinon qu’une obligation générale de transparence ». « Le Tribunal est d’avis que MTC n’a pas subi de véritable préjudice, du moins n’en a pas démontré aucun », note le juge.

« Le règlement 2326 est un règlement d’intérêt public justifié par la volonté de réduire la gestion des matières résiduelles et favoriser la propreté du territoire. Ce sont là des enjeux environnementaux prépondérants », souligne le juge Lalonde.

Transcontinental a fait savoir qu’elle comptait interjeter appel. « Nous sommes déçus de la décision de la Cour, et nous allons la contester en appel », a indiqué Patrick Brayley, vice-président principal chez TC Transcontinental, dans un communiqué. « Dans le contexte inflationniste actuel, et au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais. »

L’entreprise a fait valoir que le Publisac, en plus de donner accès à des rabais aux consommateurs, permettait la distribution des journaux locaux à un coût avantageux. La distribution de ces circulaires génère des milliers d’emplois directs et indirects, a ajouté l’entreprise.

Ce jugement était attendu car Mirabel était en 2019 la première municipalité québécoise à interdire la distribution automatique de circulaires. La décision du juge Lalonde a d’ailleurs été saluée par la Ville de Mirabel. « Nous avons cru jusqu’au bout en notre réglementation et le jugement rendu vient démontrer que nous avions raison d’aller dans cette direction. C’est un tournant majeur pour Mirabel comme pour les autres villes qui emboîteront le pas dans la réduction de la consommation de papier », a commenté le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

La semaine dernière, la Ville de Montréal avait annoncé qu’elle comptait aussi implanter une formule de consentement explicite pour la distribution du Publisac à compter de mai 2023. « Le jugement d’aujourd’hui traduit bien la volonté des citoyens et des municipalités d’accélérer la transition écologique pour laquelle la réduction à la source joue un rôle central », a commenté le cabinet de la mairesse Valérie Plante mercredi.