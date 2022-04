Ensemble Montréal réclame davantage d’aide pour les propriétaires de maisons lézardées

L’opposition à l’Hôtel de Ville de Montréal réclame de l’administration Plante qu’elle augmente l’aide financière accordée aux propriétaires de maisons lézardées.

Propriétaire d’un plex sur la rue Taillon, dans Mercier-Est, Justin Addison Thibault a reçu un appel d’une de ses locataires l’an dernier concernant des fissures soudainement apparues dans son logement. Il a alors constaté la présence de profondes lézardes dans les fondations de la maison, ainsi qu’une immense fissure qui a aussi affecté les trois immeubles voisins. « Depuis juillet 2021, on est des centaines de citoyens à s’être réveillés du jour au lendemain avec des fissures dans nos fondations, nos briques et à la grandeur de nos maisons, à l’intérieur, avec des fenêtres qui ne ferment plus. »

Ces fissures seraient attribuables au sol argileux sur lequel reposent les maisons du secteur, mais d’autres phénomènes sont aussi en cause, selon lui, dont les chantiers majeurs à proximité, notamment celui des condos des Cours Bellerive. « C’est sûr que les sécheresses n’ont pas aidé, mais ce n’est pas la seule cause », croit-il.

Les propriétaires aux prises avec des maisons lézardées peuvent bénéficier d’une aide financière de la Ville et du gouvernement du Québec par l’entremise du programme municipal RénoPlex. Mais selon le conseiller d’Ensemble Montréal du district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle, cela ne suffit pas, compte tenu des coûts élevés des travaux requis, notamment l’installation de pieux, qui peuvent atteindre 80 000 $ par immeuble.

Débat à venir

Dans une motion qui sera soumise à la prochaine assemblée du conseil municipal, le 25 avril, Ensemble Montréal demande à la Ville de créer un programme exclusivement réservé aux travaux de stabilisation des fondations, le programme RénoPlex n’étant pas jugé suffisant

L’an dernier, la Ville avait d’ailleurs dû suspendre le dépôt de dossiers du programme compte tenu du nombre trop élevé de demandes reçues.

Ensemble Montréal souhaite aussi que la Ville réclame du gouvernement du Québec qu’il bonifie le programme Rénovation Québec. Et pour limiter les dommages causés aux résidences, le parti d’opposition voudrait que la Ville réglemente les niveaux de vibrations provenant de chantiers publics et privés, comme Toronto le fait. Il suggère de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation pour se pencher sur cet enjeu.

Julien Hénault-Ratelle soutient que les problèmes liés au sol argileux ne sont pas propres à l’est de Montréal et touchent d’autres quartiers, comme Ville-Marie et le Plateau-Mont-Royal. « On s’attend que ce soit une situation qui soit généralisée à travers l’île de Montréal », a-t-il dit.

L’administration Plante souligne que la Ville a mis en place de nouveaux programmes en 2020, soit RénoPlex et Réno logement abordable, qui ont amélioré le soutien offert aux propriétaires. « Les travaux sur les fondations, dont le pieutage, sont couverts par les programmes actuels de la Ville et leur traitement peut déjà être priorisé si la situation est dangereuse », a soutenu Marikym Gaudreault, attachée de presse au cabinet de la mairesse Plante.

La Ville se dit cependant consciente que les changements climatiques auront un impact grandissant sur la stabilité des sols argileux. Les débats qui auront lieu lors de la prochaine assemblée du conseil municipal alimenteront sa réflexion, signale-t-on.

« Notre administration est toutefois déçue que Québec, notre partenaire dans le financement de ces programmes, a réduit le financement des programmes de rénovation lors du dernier budget, les faisant passer de 7 millions à 4 millions pour l’ensemble du Québec », a toutefois souligné Mme Gaudreault.