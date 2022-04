Rare défense de sexomnie invoquée dans un procès d’agression sexuelle

Un homme accusé d’agression sexuelle va invoquer une défense de sexomnie, c’est-à-dire qu’il prétend n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé, car il dormait. Et que, s’il y a bien eu pénétration, c’était hors de son contrôle vu son trouble de sommeil s’apparentant à une forme de somnambulisme.

Le procès criminel de Yannick Giguère se déroule actuellement au palais de justice de Montréal devant le juge André Perreault de la Cour du Québec.

Cette défense est rarement invoquée, mais l’a déjà été avec succès au pays.

Une femme, qui ne peut être identifiée par ordre de la Cour, a raconté au juge une soirée de juillet 2018 lors de laquelle elle est allée rejoindre l’accusé, âgé de 45 ans, qui soupait avec une amie. Par la suite, ils sont tous les trois allés écouter un chansonnier dans un pub au centre-ville de Montréal, où ils ont bu des pichets de sangria et des shooters.

Après la soirée, qui s’est bien passée agréablement selon le trio — ils ont tous déjà témoigné — les deux femmes sont allées dormir chez l’accusé : la première parce qu’elle déménageait et que son lit n’était pas encore installé, et la plaignante car elle demeurait loin de là. Elle avait déjà dormi chez l’homme, qu’elle qualifie de « bon ami et personne de confiance ».

Parce qu’elle jugeait que les matelas empilés dans le salon où l’amie était déjà assoupie étaient trop à l’étroit, elle est allée dormir dans le lit de l’accusé qui lui avait, dit-elle, aussi offert cette option.

Sauf qu’elle s’est réveillée en pleine nuit, l’accusé au-dessus d’elle, qui se frottait dans son entrejambe, a-t-elle relaté au juge Perreault. Elle dit avoir figé « J’ai eu peur de sa réaction, de ce qui allait se passer. » Elle relate avoir fermé les yeux. Aucun mot n’a été prononcé. Elle a entendu un bruit d’enveloppe qui est déchiré. Elle a pensé à un condom. Puis l’homme l’a pénétrée, a-t-elle dit.

Après, il s’est rendu aux toilettes et est revenu se coucher dans le lit.

Elle a ensuite quitté son appartement, appelé le 911 et marché jusqu’au poste de police le plus près pour déposer une plainte d’agression sexuelle.

Diagnostic officiel

Au procès, Yannick Giguère a dit n’avoir aucun souvenir de cette nuit-là. Il était très fatigué, a-t-il répété à maintes reprises, et était en situation d’hyperglycémie. Il ne s’est pas rendu compte que la plaignante est venue dormir dans son lit, a-t-il déclaré.

Par contre, il a expliqué au tribunal savoir qu’il souffrait de ce qu’il a appelé une « parasomnie », soit un trouble du sommeil. Pareils épisodes se sont produits durant son sommeil dans le passé avec certaines de ses partenaires. Selon son témoignage, il leur avait demandé de le réveiller si cela se produisait.

Il en avait aussi déjà parlé avec son médecin de famille, mais n’a été diagnostiqué officiellement qu’après l’accusation d’agression sexuelle, quand il a su qu’il en aurait besoin pour son procès.

Depuis, il prend des médicaments « quand des gens dorment chez moi » et est suivi par un médecin, dit-il.

Le psychiatre qui a posé ce diagnostic doit témoigner lors du procès.