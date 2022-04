Un père se voit interdire d’emmener son enfant dans des manifestations anti-mesures sanitaires

Une juge interdit à un père d’emmener son enfant de 10 ans dans des manifestations anti-mesures sanitaires. Elle a tranché qu’il n’est pas dans l’intérêt du jeune d’être exposé aux propos et aux risques de violence qui se rattachent à la participation à de tels rassemblements.

Le père avait notamment manifesté à Ottawa avec son fils contre les mesures sanitaires imposées à cause de la pandémie de COVID-19.

L’affaire s’est retrouvée devant le tribunal car la mère voulait justement l’empêcher d’y traîner leur enfant, mais aussi parce qu’elle voulait le faire vacciner contre la COVID-19, malgré l’opposition du père.

Celui-ci a fait valoir que l’enfant n’a pas besoin d’être vacciné car il est d’avis que son système immunitaire le protège adéquatement. Quant aux manifestations — la seule place pour défendre ses droits et pour s’exprimer librement, dit-il —, il considère qu’il n’y a pas là de risques pour l’enfant.

Lorsqu’il l’a emmené à Ottawa, tout s’est déroulé de façon pacifique et l’enfant ne courrait aucun risque, a-t-il assuré. Si la manifestation avait dégénéré, il serait parti avec son bambin, a-t-il plaidé devant la juge Nathalie Pelletier de la Cour supérieure. Il dit vouloir transmettre ses valeurs à son enfant, telles que la liberté d’expression et le droit de faire ses propres choix, et estime qu’il y a vécu une expérience enrichissante.

Pour ce qui est de la vaccination, la juge a autorisé, par un jugement rendu la semaine dernière, la mère à le faire vacciner, suivant les recommandations de la Santé publique, comme l’ont fait tous les juges québécois confrontés à pareil désaccord entre parents.

Pour la juge Pelletier, il est de connaissance judiciaire (et ces faits n’ont donc pas à être prouvés) que lors de ces manifestations, « les propos tenus par les participants ne sont guère élogieux à l’encontre du gouvernement et que, d’autre part, il y a un risque sérieux que cela peut dégénérer rapidement. »

La mère craint justement que le bambin ne soit exposé à de la violence physique ou verbale.

Le père ne nie pas que l’enfant ait été exposé à de tels propos et qu’il y ait un risque de violence, rapporte la magistrate. Elle estime que le père se dédouane en affirmant qu’il ne peut contrôler ce que les autres disent.

Vu tout ce contexte, la juge Pelletier interdit spécifiquement que l’enfant ne soit emmené dans des manifestations anti-mesures sanitaires — sans prohiber sa présence à tout type de manifestation.