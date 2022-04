La guerre s’étire et s’enlise en Ukraine, mais les Ukrainiens qui demeurent à Montréal gardent le cap et continuent de manifester, chaque semaine, contre l’invasion russe dans ce pays. Encore ce samedi, une centaine de personnes se sont réunies, cette fois dans le Vieux-Montréal, pour presser la communauté internationale de s’impliquer davantage dans ce conflit.

« Ça fait 52 jours, mais on ne s’habitue pas à cette situation », soupire Olena Osovyk, un drapeau ukrainien dans une main et une affiche dénonçant le régime du président russe Vladimir Poutine dans l’autre, lorsque rencontrée samedi à la place Jacques-Cartier, qui s’est colorée de jaune et de bleu en début d’après-midi.

« Ma mère, mon frère et mon neveu sont toujours là-bas », confie Mme Osovyk, dont plusieurs proches ont quitté Kiev au début de l’invasion russe pour se réfugier dans l’ouest du pays. « Ils n’avaient pas le choix. Ma mère a pris des documents, des médicaments, c’est tout ce qu’elle a pris avec elle », raconte-t-elle. Aujourd’hui, « ils sont en sécurité relative, pour le moment », poursuit la dame, qui envisage de se rendre en Ukraine pour aller chercher sa mère. « Malheureusement, souvent, je me sens impuissante », soupire celle qui tente par divers moyens d’aider ses proches toujours en Ukraine.

« C’est horrifiant », s’inquiète pour sa part Natalia Gurin, une Canadienne qui compte plusieurs proches dans des villes situées tant dans l’est que dans l’ouest de l’Ukraine. Elle ignore actuellement dans quel état se trouvent ceux-ci, en raison de problèmes de communication. « Tout est chaotique en ce moment », relève la dame, qui a pris part à cette mobilisation.

Depuis le début de ce conflit, de telles manifestations ont d’ailleurs lieu chaque fin de semaine dans la métropole à l’initiative de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens, dont Michael Shwec est le président.

« La guerre continue. C’est la fin de semaine de Pâques pour une bonne partie du monde et Poutine n’arrête pas : il continue de bombarder l’Ukraine. Alors nous aussi, on va démontrer chaque fin de semaine notre solidarité avec nos frères et sœurs en Ukraine », lance-t-il en entrevue au Devoir samedi, tandis qu’une musique ukrainienne résonnait sur la place publique. Ces manifestations sont importantes, insiste-t-il, parce que « la démocratie est à risque aujourd’hui » en raison de l’invasion du régime autocratique de Vladimir Poutine en Ukraine, une jeune démocratie.





« Il y a d’autres dictateurs ailleurs dans le monde qui attendent juste de voir ce que l’Occident va faire [contre l’invasion russe]. L’Ukraine a besoin de se défendre et de défendre la démocratie mondiale », a-t-il dit.

Un « génocide »

Devant la petite foule réunie samedi, où plusieurs manifestants brandissaient des affiches dénonçant les exactions commises dans plusieurs villes ukrainiennes, le consul honoraire d’Ukraine à Montréal, Eugene Czolij n’a pas hésité à reprendre les termes utilisés en début de semaine par le président américain Joe Biden, en qualifiant la guerre en Ukraine de « génocide ».

« Ces manifestations sont importantes pour assurer un isolement total de la Russie pour que les dollars occidentaux ne financent pas un génocide qui prend forme aujourd’hui en Ukraine », a d’ailleurs renchéri M. Czolij, lorsque rencontré par Le Devoir sur place. Concrètement, le diplomate réclame un embargo complet sur les importations de gaz naturel et de pétrole russe.

Actuellement, l’Europe continue d’importer massivement du gaz naturel de la Russie, comme le montrent les données compilées par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, l’ENTSOG. Or, « l’argent qu’on donne à la Russie lui sert à acheter des armes pour tuer les Ukrainiens », a souligné M. Shwec samedi.

Eugene Czolij, comme plusieurs autres manifestants ainsi que la présidence ukrainienne, réclame également l’envoi de plus d’armes létales en Ukraine, notamment par le Canada. Michael Shwec estime pour sa part qu’Ottawa pourrait faciliter encore davantage l’accueil de réfugiés au pays.