Les femmes itinérantes dans les Laurentides bientôt sans refuge

Depuis l’annonce d’une fermeture imminente de la Maison de Sophia, à Saint-Jérôme, qui a perdu son financement de Québec, le CISSS des Laurentides ainsi que les élus répètent que les résidentes ne se retrouveront pas à la rue. Or, il n’existe que cinq autres ressources d’hébergement pour femmes sur tout le territoire de la région. Et elles sont toutes dédiées exclusivement aux victimes de violence conjugale, a pu constater Le Devoir.

À la demande du Devoir, qui tentait de connaître avec précision l’endroit où les femmes de la Maison de Sophia seraient relogées, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) a répondu que « cinq autres ressources existent dans les Laurentides pour accueillir les femmes en situation d’itinérance et victimes de violence conjugale ».

Mais dans les faits, ce sont des ressources qui accueillent des victimes de violence conjugale, et non pas des femmes de divers profils comme celles qui sont hébergées à la Maison de Sophia. C’est l’absence de critères d’admission rigides qui rend l’endroit essentiel pour les femmes en difficulté, estime la présidente bénévole du conseil d’administration, Alexandra Soumain. Vingt-cinq femmes sont en attente d’une place, en plus des neuf qui y sont présentement hébergées. Et l’organisme continue de recevoir des demandes.

Le CISSS indique avoir eu des discussions avec les cinq organismes susmentionnés « afin de les préparer à être interpellées, advenant le besoin de procéder à la relocalisation des femmes » de la Maison de Sophia.

Pourtant, une fois contactées par Le Devoir, les responsables de deux de ces organismes n’ont pas caché leur surprise en entendant qu’elles pourraient être appelées à héberger ces femmes. « Ce n’est pas ce que j’ai compris ou entendu, je vais devoir faire des vérifications auprès du CISSS », a répondu, mal à l’aise, Maryse Lachaine, directrice du Mitan à Sainte-Thérèse. Sa collègue Sophie La Roche, de la Citad’Elle à Lachute, n’avait jamais, elle non plus, entendu parler de cette possibilité.

Et si toutes deux sont solidaires des femmes de la Maison de Sophia, elles répètent que leur mission est d’accueillir celles dont le principal problème est la violence conjugale. « Je ne dis pas [qu’elles] ne vivent pas de la violence, mais ce n’est pas la même chose. Et on a tellement de demandes de femmes dans des situations de dangerosité, c’est sûr qu’on va prioriser celles qui sont dans l’urgence de quitter leur domicile », explique Mme Lachaine. Mercredi dernier, Le Mitan affichait complet et la Citad’Elle n’avait qu’une chambre de libre.

Les trois autres ressources n’ont pas répondu à la demande du Devoir, mais leurs sites web indiquent de façon claire qu’il s’agit d’organismes venant en aide aux victimes de violence conjugale.

Hébergement mixte

L’autre option pour les femmes itinérantes de Saint-Jérôme est d’aller dans un centre d’hébergement mixte. Depuis la pandémie, un refuge d’urgence a vu le jour à l’église Ste-Paule. Lors du passage du Devoir l’automne dernier, les pensionnaires dormaient dans des cubicules, sans aucune intimité, et devaient remballer leurs affaires tous les matins. Ils passaient leurs journées dehors, dans des Tim Hortons ou dans les haltes-chaleur, et revenaient faire la file devant l’église en fin de journée pour obtenir un souper chaud et réserver leur place pour la nuit. Plusieurs étaient lourdement intoxiqués. La directrice générale de l’époque indiquait qu’il manquait de ressources spécifiques pour les femmes à Saint-Jérôme.

Or, le modèle est en train de changer, explique François Savoie, directeur général de La Hutte, qui vient de prendre le relais du refuge de l’église Ste-Paule. On commence à y construire des chambrettes pour offrir plus d’intimité et on fait la transition vers un modèle d’hébergement temporaire, pour que les résidents puissent y résider le temps qu’il faut et être accompagné dans leurs démarches pour trouver un logement.

D’ici neuf mois, les activités devraient être transférées vers un tout nouvel édifice, qui sera construit sur le terrain adjacent de l’église. Le projet de 6,5 millions, annoncé plus tôt cette semaine en présence de plusieurs représentants politiques, offrira 48 chambres.

François Savoie indique qu’il n’a pas été sollicité par le CISSS pour héberger les femmes de la Maison de Sophia, mais que celles-ci seront les bienvenues si elles en ont besoin. Il précise que son modèle d’hébergement mixte, déjà bien implanté à Terrebonne, est adapté pour répondre aux besoins spécifiques des femmes.

Mais selon la présidente du conseil d’administration de la Maison de Sophia, les résidentes — qui vivent présentement en communautés dans des appartements meublés — sont terrorisées à l’idée de retourner dans des ressources mixtes, quelles que soient les conditions proposées. Noémie, 27 ans, racontait la semaine dernière qu’elle avait passé plusieurs semaines dans la rue au début de l’hiver, cherchant à manger et des petits coins chauds pour dormir quelques heures ici et là, en proie à une telle anxiété qu’elle en faisait des convulsions. Malgré tout, elle se sentait plus en sécurité dans la rue que dans une ressource d’hébergement d’urgence mixte.

Déception

Alexandra Soumain ne cache pas sa déception devant la réponse de Québec. Le premier ministre François Legault a refusé de s’impliquer pour sauver l’hébergement en invoquant une mauvaise reddition de compte de l’organisme. Mme Soumain reconnaît ce blâme et assure qu’elle travaille à améliorer les choses, mais soutient qu’il est difficile de faire de la reddition de compte en étant sous-financé et dans l’urgence. Elle déplore que la bureaucratie passe avant l’humain.

Il y a quelques jours, le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, a fait parvenir une lettre à Mme Soumain dans laquelle il lui demande de transférer le nom et les besoins particuliers de ses pensionnaires au CISSS pour « assurer une continuité des services » une fois son organisme fermé. « Courage, mesdames, on ne laissera pas tomber ces femmes de notre communauté ! » conclut-il.

Ce refus de Québec à voler au secours de la Maison de Sophia est difficile à comprendre pour Alexandra Soumain. D’autant plus que la semaine dernière, la ministre de l’Habitation, Andrée Laforest, était intervenue auprès de l’Office municipal d’Habitation (OMH) pour permettre à l’organisme de rester douze mois de plus dans les locaux qu’il occupe. « Suite à cette intervention, on espérait un coup de main du ministère de la Santé ou une enveloppe discrétionnaire qui nous permettrait de tenir le coup », affirme Mme Soumain.

Elle avoue qu’elle a une « petite baisse d’énergie » ces jours-ci, trouvant difficile de mener la bataille sur tous les fronts. Mais elle n’a pas encore baissé les bras. « Avec le conseil d’administration, on s’est donné deux semaines supplémentaires pour évaluer la situation. On a eu quelques dons qui nous permettent d’étirer la sauce. Tant qu’on va être capables de payer le loyer, les salaires et l’épicerie des femmes, on va continuer. »