Ouvert ou fermé en ce congé de Pâques?

Horaires modifiés pour les commerces

Si vous n’avez pas encore effectué vos provisions de chocolat, sachez que les épiceries, pharmacies et centres commerciaux seront ouverts samedi et lundi. Les grandes surfaces et les centres commerciaux fermeront leurs portes dimanche, mais certaines petites épiceries et quelques pharmacies resteront ouvertes. Les dépanneurs seront ouverts pendant tout le congé pascal.

La plupart des succursales de la SAQ demeureront ouvertes du samedi au lundi. Les bannières Sélection et Dépôt seront toutefois fermées dimanche. Lundi sera une journée comme les autres dans la plupart des succursales. Les succursales de la SQDC seront ouvertes samedi et lundi, mais fermeront leurs portes dimanche.

Les livraisons de courrier de la part de Postes Canada sont interrompues depuis vendredi et le resteront jusqu’à lundi. Les bureaux de la société d’État demeurent également fermés pendant tout le congé.

Les banques sont fermées depuis vendredi et le seront jusqu’à dimanche, mais ouvriront lundi pour la plupart. Quant aux restaurants et aux bars, ils seront ouverts toute la fin de semaine.