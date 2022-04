Tony Accurso versera 3,8 M $ à la Ville de Montréal après une entente de principe

Tony Accurso a conclu une entente de principe avec la Ville de Montréal en vertu de laquelle l’entrepreneur versera 3,8 millions de dollars à celle-ci.

Le comité exécutif a entériné à huis clos mercredi l’entente de principe intervenue entre les deux parties, mais vendredi matin, le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a pas voulu dévoiler les détails de l’accord.

Rappelons que dans la foulée du rapport de la commission Charbonneau déposé en novembre 2015, la Ville de Montréal s’était adressée aux tribunaux pour tenter de récupérer l’argent de la collusion.

En septembre 2018, elle avait déposé une poursuite de 14 millions de dollars contre 14 entreprises et individus qu’elle tenait responsable de la fraude dont elle aurait été victime relativement au contrat des compteurs d’eau. Parmi eux figuraient les entrepreneurs Tony Accurso et Paolo Catania, ainsi que l’ex-président du comité exécutif, Frank Zampino.

Puis, un an plus tard, la Ville avait intenté un recours de 26 millions de dollars à l’encontre de Tony Accurso et de Frank Zampino. Cette fois, le litige concernait leur participation alléguée à un système de trucage de contrats à l’occasion de travaux d’égouts, d’aqueducs, d’asphalte et de trottoirs.

La Presse, qui rapportait vendredi l’existence d’une entente de principe entre l’entrepreneur et la Ville de Montréal, indiquait aussi que Tony Accurso aurait aussi conclu un accord avec la Ville de Laval afin de régler leurs litiges. Rappelons que celle-ci avait déposé une poursuite de 29 millions en 2019 contre Tony Accurso et l’ancien directeur du Service de l’ingénierie de Laval, Claude de Guise, en les accusant d’avoir profité du stratagème collusoire de 1996 à 2010.

En juin 2018, Tony Accurso avait été reconnu coupable d’avoir participé au système de corruption et de collusion qui sévissait à Laval sous le règne de l’ex-maire Gilles Vaillancourt. L’entrepreneur et quatre coaccusés avaient cependant bénéficié l’an dernier d’un arrêt de procédures dans le litige qui les opposait à Revenu Canada.

En 2020, Tony Accurso et quatre entreprises auxquelles il était associé avaient par ailleurs été condamnés à payer 4,2 millions de dollars d’amendes pour fraude fiscale à l’endroit de Revenu Québec après avoir plaidé coupable.

D’autres détails suivront.