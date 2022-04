Quoi surveiller aujourd’hui ?

Annonce du 3e lien en deux tunnels

Le gouvernement du Québec présentera à 13 h à la population la nouvelle version de son projet de troisième lien entre la capitale et Lévis. Le premier ministre François Legault ne sera pas de la partie, mais l’annonce sera faite par le ministre des Transports, François Bonnardel, et la vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Selon toute vraisemblance, il y aura désormais deux tunnels pour relier les deux rives, et non pas un seul comme le voulait le plan initial. Cette approche permettrait de réduire sa facture, d’abord estimée de 7 à 10 milliards de dollars. Selon les informations du Devoir, la nouvelle version ne changera rien au tracé original. Québec n’a pas voulu dire si un des deux tunnels serait consacré au transport en commun, ce qui pourrait être une stratégie pour obtenir du financement d’Ottawa.