Décès du journaliste et professeur Paul-André Comeau

Le journaliste québécois Paul-André Comeau est décédé de la COVID-19 en Belgique. Ancien rédacteur en chef du Devoir, il s’était fait connaître d’un vaste public grâce à la télévision Radio-Canada, alors qu’il en était le correspondant en titre, d’abord basé en Belgique puis en Angleterre. Habitué des questions internationales et économiques, Paul-André Comeau a aussi été professeur dans différentes universités, en plus d’occuper la fonction de président de la Commission d’accès à l’information.

Jean-Louis Roy, directeur du Devoir en 1985, l’avait contacté à Londres pour lui proposer de joindre l’équipe du journal. « Je l’ai appelé en Angleterre. Je l’ai fait venir. » À l’époque, Paul-André Comeau couvre l’actualité britannique à l’heure de la mainmise de Margaret Thatcher sur la politique. Il dira en entrevue, après coup, qu’il s’agissait d’« une femme qui en imposait avec ses idées précises et cassantes en matière politique. […] Madame Thatcher, avec des moyens parfois brutaux, même inhumains, a imposé son style et remis la Grande-Bretagne en marche. Elle était terriblement agaçante, cassante, mais d’un point de vue journalistique, c’était absolument fantastique. »

Il souhaitait poursuivre sa carrière comme correspondant à Washington pour Radio-Canada mais il accepte finalement la proposition du Devoir à Montréal.

Paul-André Comeau avait remplacé Lise Bissonnette au poste de rédacteur en chef. Il quittera ces fonctions à l’heure où celle-ci revient au Devoir, cette fois à titre de directrice de l’institution. Jointe par Le Devoir à l’annonce du décès de Paul-André Comeau, Lise Bissonnette se souvient d’un homme d’une vaste culture et qui avait une réelle stature intellectuelle. « Paul-André Comeau avait une culture personnelle étendue qui le servait bien. Et il avait un sens de l’histoire. C’était, je dirais, un être d’équilibre. Dans le journalisme, on l’oublie trop vite, la culture personnelle est majeure, fondamentale. Et Paul-André Comeau était sans conteste quelqu’un d’une grande culture. »

Fils de banquier

Paul-André Comeau naît en 1940 à Montréal, dans le quartier ouvrier de Saint-Henri. Son père est gérant de banque. « Je considère que nous étions privilégiés, surtout qu’à l’époque, Saint-Henri était un milieu plutôt défavorisé », dira-t-il en évoquant ses souvenirs. À la maison, il est beaucoup question de politique. La lecture des journaux va de soi. Élève des Frères des écoles chrétiennes, Paul-André Comeau va poursuivre ses études Granby, où il est responsable du journal étudiant. Il mène des études classiques dans la même ville, au Collège Monseigneur-Prince. Il les termine en 1961, au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

Chaque été, alors qu’il revient à Granby, il s’initie à la radio sur les ondes locales de CHEF, une chaîne de la bande AM, ainsi qu’à la presse écrite, dans les pages de La Voix de l’Est. Il avait conservé d’années de pratiques en ondes une diction caractéristique de l’extrême correction des annonceurs de cette époque.

De l’Université de Montréal, il obtient un Baccalauréat en science politique, puis complète une maîtrise en 1965 dans la même institution. « À cette époque, les universités, […] avaient des fonds pour faire venir des professeurs de l’étranger. C’est ainsi que j’ai eu la chance d’avoir, pendant plusieurs semaines, deux professeurs français qui m’ont beaucoup marqué : Maurice Duverger, le grand spécialiste des partis politiques et Georges Lavau ». Impressionné par ces professeurs, il va parfaire à Paris, dans leurs traces, sa formation en science politique. Dans la bande d’étudiants à Paris qui sera la sienne, on trouve Bernard Landry, futur premier ministre, Yves Duhaime, futur ministre des finances, et Jacques Lévesque de l’UQAM. En France, il suit les cours d’Alfred Grosser et de Raymond Aron Comeau. Il obtient un DES de la Fondation nationale des sciences politiques en 1967. C’est à l’époque qu’il la rencontre d’une Belge, se marie, et devient père d’un fils.

Correspondant pour Radio-Canada

À son retour au pays, il va à son tour enseigner la science politique à l’Université d’Ottawa jusqu’en 1970, avant d’entreprendre une carrière de journaliste en Europe d’abord comme pigiste, puis au service de Radio-Canada à titre de correspondant. Les auditeurs de la télévision d’État prennent l’habitude de le voir et l’entendre dans les bulletins de nouvelles.

« Il était un de ceux qui connaissaient le mieux la politique internationale lorsqu’il est entré au Devoir », observe Jean-Louis Roy dans un entretien. « Il avait une bienveillance humaine rare, prenant son temps avec les autres, essayant de comprendre tout le monde du mieux qu’il pouvait. Cette bienveillance, on la rencontre rarement. Sans compter qu’il avait en tout un sens éthique fort, qui ne faisait aucune concession. Il demandait des faits. »

Paul-André Comeau est déjà installé depuis plusieurs années à Bruxelles lorsque l’ancien premier ministre Robert Bourassa y débarque à son tour, dans un exil consécutif à sa défaite électorale du 15 novembre 1976. Bourassa entend mettre à profit ce moment de répit politique pour étudier le système européen. « Paul-André Comeau nous racontait que Bourassa débarquait souvent chez lui à l’improviste, à Bruxelles, pour discuter », se souvient Lise Bissonnette. « Très studieux, Bourassa voulait parler de l’union européenne, un système de fédéralisme auquel il croyait. Il cherchait à confronter ses idées avec quelqu’un qui s’y connaissait. »

À cette époque et jusqu’en 1982, Paul-André Comeau est correspondant pour Radio-Canada auprès de la Communauté économique européenne. Il quitte la Belgique en 1982 pour devenir correspondant à Londres. C’est en 1985 qu’il rentre pour de bon au Québec pour occuper au Devoir, où il sera en fonction comme rédacteur en chef jusqu’en 1990. Il se dira alors épuisé par les tourments du journal.

Au cours de sa carrière, en plus d’une centaine d’éditoriaux, il signe bon nombre de textes dans diverses revues, dont L’Action nationale, Langue et société, Cap-aux-Diamants et l’International Journal of Canadian Studies.

En 1982, Paul-André Comeau fait paraître, chez Québec-Amérique, une première étude consacrée au Bloc populaire canadien, un parti politique éphémère né dans la foulée de la crise de la conscription en 1942. Il s’agit du matériel de fond d’une thèse de doctorat qu’il ne complétera jamais. On y croise les figures de Jean Drapeau, André Laurendeau, Michel Chartrand et d’autres dont il parlait volontiers et abondamment, servi par une vaste culture de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Paul-André Comeau a également publié en 2002, avec Jean-Pierre Fournier, Le lobby du Québec à Paris.

À sa sortie du Devoir, il est nommé président de la Commission d’accès à l’information du Québec par l’Assemblée nationale. Il enseigne aussi la science politique, à titre de professeur invité, auprès des étudiants de l’université Laval. Dans ses cours, il offre un vaste panorama, sur le mode de cours magistraux, de l’histoire du Québec. Ses étudiants se rappellent de lui comme d’un homme d’une élégance personnelle rare, servie par une capacité à communiquer dans une langue précise et sonore assez peu fréquente.

Dans ses cours, Paul-André Comeau n’hésitait pas à rappeler les effets sociaux qui ont pesé sur la population québécoise au fil du temps. Il s’attardait beaucoup aux effets des crises économiques, des changements de perspective à l’égard de la sexualité, des oppositions de classe et de génération qui se sont manifestées au fil du temps. Tout cela était situé sous un grand chapiteau, celui de l’évolution des différents courants nationalistes qui traversent le Canada français avant 1960 et après.

En 2000, Paul-André Comeau est désormais attaché à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), avant de prendre pour de bon sa retraite en retournant en Europe, où il avait toujours gardé sa maison.

Paul-André Comeau est décédé mardi à Bruxelles, des suites de la COVID-19. La nouvelle a été confirmée par son frère Yvan Comeau, longtemps médecin dans les Cantons de l’Est. Paul-André Comeau était seul à Bruxelles depuis que son épouse était décédée, il y a quelques mois. Il avait perdu son fils, il y a une dizaine d’années, dans un accident d’automobile qui a constitué la très grande douleur de sa vie.