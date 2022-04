La direction intérimaire du SPVM sera confiée à Sophie Roy

Valérie Plante a confirmé mercredi que son administration confiera à Sophie Roy le poste de directrice intérimaire du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite du départ à la retraite de Sylvain Caron.

« Mme Roy est la personne tout indiquée pour prendre cet intérim, de par sa longue expérience. Mme Roy est au sein du SPVM depuis 34 ans et son leadership est salué par tous les acteurs du milieu », a souligné la mairesse Plante lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif, mercredi matin.

Mme Roy est actuellement directrice adjointe aux enquêtes criminelles du SPVM.

Il s’agira de la première femme à diriger le corps policier montréalais, a tenu à rappeler la mairesse. « Chaque victoire est importante au niveau de la représentation, de l’équité et des symboles. Il ne faut pas se le cacher, c’est important. Mme Roy, du haut de son expérience et de son énorme contribution au sein du SPVM, saura porter ce chapeau avec brio. »

Le ministère québécois de la Sécurité publique devra entériner la nomination de Sophie Roy. De son côté, la Ville de Montréal poursuivra le processus de recrutement d’un successeur permanent à Sylvain Caron, qui quittera ses fonctions le 22 avril prochain.