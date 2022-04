Un suicide et le meurtre de ses enfants, de la violence dirigée contre la mère

Après avoir analysé la mort de Jonathan Pomares, qui s’est enlevé la vie à Montréal en 2019 après avoir tué ses deux enfants, la coroner tranche que toute cette violence était dirigée envers son ex-conjointe et s’apparente « à une forme de règlement de comptes ».

Le 22 octobre 2019, la mère a retrouvé ses deux jeunes enfants morts chez elle, tués à coups de couteau. S’y trouvait aussi le corps de son ex-conjoint.

Dix jours auparavant, elle lui avait annoncé qu’elle mettait terme à leur relation de couple.

L’homme de 40 avait alors vivement réagi, avait bu beaucoup d’alcool et exprimé des propos suicidaires.

Le lendemain, il s’est rasé la tête et a consommé de l’alcool à nouveau avec des comprimés d’ibuprofène.

Sans plus attendre, la femme a appelé le 911. Sur place, les intervenants ont trouvé un homme « agressif et peu collaborateur », écrit la coroner Stéphanie Gamache dans son rapport rendu public mardi.

Il est emmené à l’hôpital, où il est placé en garde préventive car le psychiatre qui l’évalue le juge en « décompensation sévère » et estime qu’il représente un risque élevé pour lui-même, et qu’il est également « imprévisible pour autrui ».

Deux jours plus tard, il est évalué une 3e fois et reçoit son congé.

Le jour du drame, alors qu’il prend des arrangements pour les enfants, il questionne son ex-conjointe sur l’état de leur relation. Elle confirme vouloir y mettre fin.

Après avoir consommé beaucoup d’alcool ce jour-là — ce qui est confirmé par les analyses toxicologiques — l’homme enlève la vie d’Élise, 5 ans et de Hugo, 7 ans, puis la sienne.

Après avoir analysé les faits de l’affaire et son contexte, la coroner souligne qu’une tentative de suicide dans un contexte de séparation est un risque suicidaire, mais aussi un risque homicidaire. Il peut aussi être « une expression extrême de contrôle », poursuit-elle, « puisqu’elle a pour but de maintenir son emprise sur la personne qui désire mettre un terme à la relation en posant un geste pour retarder ou éviter complètement la rupture ».

Dans le cas de Jonathan Pomares, elle écrit que toute la violence de ses actes « est clairement dirigée vers l’ex-conjointe et peut même s’apparenter à une forme de règlement de compte ».

C’est pourquoi la coroner recommande une formation continue en violence conjugale aux médecins, infirmières et autres intervenants et employés du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et de celui du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Elle suggère aussi d’élaborer une grille d’évaluation du risque homicidaire quand une tentative de suicide survient dans un contexte de séparation imminente.



Besoin d’aide ? N’hésitez pas à appeler la Ligne québécoise de prévention du suicide : 1 866 APPELLE ( 1 866 277-3553 ).