Quoi surveiller aujourd’hui ?

Procès de l’auteur des attaques au sabre du Vieux-Québec

Maintenant que les 12 jurés ont été choisis, le procès de Carl Girouard prendra sa vitesse de croisière à partir d’aujourd’hui et pour les quatre à cinq prochaines semaines. L’accusé de 26 ans fait face à deux accusations de meurtre au premier degré et à cinq accusations de tentative de meurtre. Dans la nuit du 31 octobre 2020, dans le Vieux-Québec, deux personnes — Suzanne Clermont et François Duchesne — ont péri de sa main, et cinq autres ont été grièvement blessées.

Le jury n’aura pas à déterminer si l’homme a commis les faits, mais plutôt s’il en est criminellement responsable ou pas. C’est le juge Richard Grenier qui mène le procès, au palais de justice de Québec.