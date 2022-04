Grève à l’UQAM

Les chargés de cours de l’UQAM entrent en grève ce lundi matin, exerçant leur « mandat de grève générale illimitée voté à 90 % », peut-on lire dans un communiqué diffusé dimanche après-midi.

Les 2500 membres du Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM expriment ainsi leur « insatisfaction face à l’attitude de fermeture de la direction » quant aux négociations qui durent depuis plus d’un an pour le renouvellement de leur convention collective.

Dimanche soir, la direction de l’université a toutefois qualifié de « prématuré[e] » l’annonce du déclenchement de la grève et indiqué sa volonté d’en arriver à une « entente au cours des prochaines heures ».