Quoi retenir de la fin de semaine?

Un plan en trois ans pour la relance culturelle

Un nouveau plan de 225,8 millions de dollars échelonné sur trois ans et découpé en trois volets permettra de soutenir le milieu culturel québécois, durement affecté par la pandémie, a affirmé dimanche la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Le plan visera premièrement à « mettre en place des filets de sécurité, à développer de nouvelles clientèles » et à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qui affecte le milieu avec une somme de 123,3 millions, a expliqué la ministre. Un deuxième volet de 79,5 millions visera à encourager la relance culturelle, notamment en finançant « plus de spectacles avec plus d’artistes et d’interprètes, plus de tournées et plus de promotion ». Le dernier volet, de 23 millions, aura pour but d’encourager le rayonnement international, mais aussi l’innovation.