Le BEI enquête sur une intervention de la police de Québec

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche sur le premier meurtre commis cette année à Québec. Mercredi, Kim Lebel, « possiblement en crise », aurait tué un voisin à coups de barre de métal. Deux jours avant, les policiers de Québec avaient pourtant évalué l’accusé à la demande de ses parents, sans intervenir dans l’immédiat.

Le drame, survenu à Lac-Saint-Charles au nord de la capitale nationale, a consterné un quartier paisible. Un homme de 65 ans, Jacques Côté, a perdu la vie en pleine rue. Son corps portait d’importantes marques de violence à l’arrivée des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), mercredi.

Ce n’était pas le premier passage des agents dans ce secteur, cette semaine. Lundi, le père de l’accusé, inquiet des « propos incohérents et décousus » de son fils depuis quelque temps, aurait demandé l’intervention des policiers du SPVQ.

Ceux-ci ont rencontré Kim Lebel lundi dernier. Lors de cet entretien, ils auraient évalué ce dernier et « considéré que son comportement ne nécessitait pas d’intervention immédiate ». Les policiers, indique le BEI, « auraient référé ses proches à un organisme d’aide ».

Deux jours après cette rencontre, les parents auraient obtenu une ordonnance de la cour pour obliger leur fils à subir une évaluation psychiatrique. Pour une deuxième fois en 48 heures, ils auraient demandé l’aide de la police, cette fois pour exécuter l’ordonnance.

Les policiers n’ont toutefois pas eu le temps de le faire. De retour sur le théâtre des événements, le SPVQ n’avait plus d’ordonnance à faire respecter, mais bien un meurtre à élucider. Kim Lebel, « qui aurait été en crise, s’en serait pris à des citoyens et un homme de 65 ans a perdu la vie lors de l’agression », poursuit le BEI dans un communiqué émis vendredi.

Les agents ont arrêté l’accusé non loin de la scène de crime. Il n’a opposé aucune résistance à son arrestation et fait désormais face à une accusation de meurtre au deuxième degré.

Le BEI ouvre une enquête

Le BEI a mandaté quatre enquêteurs pour éclaircir les circonstances de l’intervention que les policiers ont menée auprès de l’accusé. La Sûreté du Québec, de son côté, a pris en charge l’enquête pour homicide, conformément au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes

Le SPVQ, dans un communiqué diffusé vendredi, assure avoir avisé le BEI, dès le 7 avril en matinée, des nouveaux éléments présentés par la famille à la suite du meurtre. « À ce moment, en fonction des éléments portés à sa connaissance, le BEI a pris la décision de ne pas prendre charge [sic] l’enquête », ajoute le communiqué de la police de Québec. Dès le lendemain, le BEI changeait d’idée et annonçait le déclenchement d’une enquête pour faire la lumière sur l’intervention des policiers réalisée lundi auprès de l’accusé.

Une lettre à la ministre

Entre le refus initial du BEI d’ouvrir une enquête, jeudi, et la prise en main du dossier par le Bureau, vendredi, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a reçu une lettre de l’avocat représentant les parents, Me Marc Bellemare.

Dans ce message obtenu par Le Devoir, l’ancien ministre de la Justice exigeait le déclenchement d’une enquête indépendante.

« Nous trouvons inacceptable que le Service de la Ville de Québec procède actuellement à une enquête où sa propre incurie est en cause », écrivait l’ancien ministre de la Justice.

La lettre indique que l’accusé est aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis l’adolescence et qu’il vit seul dans un logement situé à proximité de ses parents.

Les parents indiquent avoir fait appel aux policiers, lundi, pour obtenir l’internement immédiat de leur fils dans un centre psychiatrique. Le jour du meurtre, le père et la mère de l’accusé ont fait le voyage jusqu’à la centrale de police pour demander au SPVQ de faire respecter l’ordonnance de la cour et d’interner leur enfant.

« Malgré l’insistance des parents, on leur a dit qu’une équipe s’occuperait d’intervenir et on a manifestement fait peu de cas du caractère urgent de l’affaire », poursuit Me Bellemare dans le message envoyé à la ministre Guilbault.

Quand les parents ont emprunté la rue Thibodeau qui mène chez eux, vers 15h30 le 6 avril, ils auraient vu leur fils « s’acharner sur un individu au sol. C’est le père lui-même qui a procédé à maîtriser son fils en attendant les policiers du SPVQ », précise Me Bellemare.

Le BEI et le SPVQ affirment ne pas commenter davantage pou éviter de nuire aux processus judiciaires en cours.