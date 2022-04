Quoi surveiller aujourd’hui ?

Dernier jour de campagne en France

C’est ce vendredi à minuit que la campagne électorale française prend fin officiellement, du moins pour le premier tour de l’élection, dimanche.

Sur le terrain, les 12 candidats iront de leurs derniers arguments, et tenteront de convaincre les électeurs à aller vote. Le taux d’abstention pourrait être très élevé lors de ce scrutin. Le second tour est prévu pour le 24 avril. Les deux favoris sont le président sortant, Emmanuel Macron, et son adversaire d’extrême droite, Marine Le Pen.