3,8 milliards pour les minéraux critiques du Canada

Déterminé à tirer son épingle du jeu dans la course mondiale à l’électrification des transports et à se démarquer dans des secteurs comme l’aérospatiale et l’informatique, le gouvernement fédéral canadien injecte 3,8 milliards de dollars sur huit ans dans son nouveau budget pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada.

« Le Canada possède une abondance de minéraux critiques précieux, mais il faut faire des investissements importants pour tirer le meilleur parti de ces ressources », mentionne le document budgétaire.

Entre autres, l’enveloppe budgétaire pour cette nouvelle stratégie comprend un financement de 1,5 milliard de pour des investissements en infrastructure « qui appuieront le développement des chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques ».

Aide pour l’exploration minière

Ottawa crée également un nouveau crédit d’impôt « pour l’exploration de minéraux critiques » de 30 % pour les dépenses d’exploration minière au Canada. Celui s’appliquerait à aux dépenses d’exploration ciblant le nickel, le lithium, le cobalt ou le graphite – des minéraux essentiels à la production de batteries pour véhicules électriques. Cette mesure devrait coûter 400 millions de dollars au gouvernement du Canada sur les cinq prochaines années.

Actuellement, le gouvernement du Canada offre déjà un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada – pour l’ensemble des minéraux et pas seulement ceux critiques – qui prendra fin au 31 mars 2024, à moins que celui-ci ne soit renouvelé. Ce nouveau crédit d’impôt ne pourra pas s’ajouter à celui déjà existant.

D’autres détails suivront.