Quoi surveiller aujourd’hui ?

Tiger Woods à Augusta

Le prestigieux Tournoi des Maîtres, qui se déroule sur le terrain d’Augusta, en Géorgie, entame son édition annuelle jeudi. Beaucoup de jeunes golfeurs talentueux tenteront de se démarquer et d’enfiler le célèbre veston vert remis au gagnant, mais c’est un vétéran — amoché — qui attirera tous les regards.

Tiger Woods effectuera en effet son retour au jeu vers 10 h 30, et ce, un peu plus de 13 mois après avoir été impliqué dans un grave accident de la route. Le golfeur a passé trois mois dans un lit d’hôpital et a presque perdu sa jambe droite. Il tentera cette fin de semaine de gagner un sixième Tournoi des Maîtres.