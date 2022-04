Quoi surveiller aujourd’hui ?

À l’affiche du Festival d’été de Québec

Le Festival d’été de Québec (FEQ), un des plus gros événements musicaux au pays, dévoilera sa programmation tout juste avant midi. Le rendez-vous reprendra ses allures d’antan après deux ans de pandémie.

Quelques noms prévus à l’affiche ont été éventés par erreur mardi par un des groupes de la programmation. On a donc pu apprendre que le FEQ accueillera le 15 juillet Alanis Morissette et Garbage, ainsi que Sum 41 et Pennywise, entre autres artistes.