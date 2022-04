Blais et McCann ne méritent plus la confiance des Québécois, selon les oppositions

Les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann ne méritent plus la confiance de la population, martèlent les groupes d’opposition à Québec. Mardi, ils ont exigé tour à tour que quelqu’un écope de la réaction du gouvernement dans le dossier du CHSLD Herron.

La résidence de l’ouest de l’île de Montréal est vite devenue le symbole de la fulgurante première vague d’infections dans les CHSLD, en mars et avril 2020. Des dizaines de morts y ont été constatés dans les semaines suivant l’arrivée du coronavirus au Québec, la plupart dans des conditions insalubres.

Selon Radio-Canada, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, et la ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, ont toutes deux appris que quelque chose ne tournait pas rond dix jours avant que le quotidien anglophone The Gazette mette la lumière sur ces informations. Or, lors de son passage à l’enquête publique du Bureau du coroner sur la gestion de la pandémie, l’ex-ministre de la Santé a affirmé avoir été informée de l’ampleur de la catastrophe le 11 avril.

Rien ne dit pour le moment si le premier ministre François Legault a appris la nouvelle avant de la lire dans les pages de la Gazette le 11.

« Il y a quelqu’un qui a menti sous serment », a laissé tomber le député péquiste Pascal Bérubé, mardi, à l’Assemblée nationale. L’élu, qui dit ne plus faire confiance aux deux ministres impliquées, qui pourraient avoir présenté des informations erronées devant la coroner.

« Dix jours. Qu’est-ce qu’on aurait pu faire en dix jours à Herron ? », s’est-il interrogé.

Selon la cheffe libérale Dominique Anglade, Mmes Blais et McCann n’ont plus leur place au sein du gouvernement Legault. « Elles ont menti, elles devraient [démissionner] », a-t-elle dit mardi. « Et si les chefs de cabinet n’ont pas transmis les informations, je veux dire, ils devraient se faire arracher la tête. C’est ça, la réalité », a-t-elle lancé.

Depuis plusieurs mois maintenant, les groupes d’opposition à l’Assemblée nationale exhortent le gouvernement à mandater une commission d’enquête indépendante sur la gestion de la pandémie. L’argument du gouvernement pour ne pas le faire : les enquêtes sur les soins de longue durée se sont multipliées entre mars 2020 et aujourd’hui.

Hormis la coroner Géhane Kamel, tant la protectrice du citoyen que la commissaire à la santé et au bien-être ont posé leur loupe sur la gestion pandémique dans les CHSLD et les résidences pour aînés. La première a rendu un rapport accablant en novembre dernier. À l’intérieur, elle critiquait vivement le manque de préparation du réseau dans ses centres d’hébergement pour personnes âgées.

« Il y a quelqu’un qui a menti, c’est sûr. La question, c’est : c’est qui ? Ça, je ne le sais pas, a soutenu en matinée le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Puis la manière d’avoir une réponse à cette question-là, c’est une réelle enquête publique sur la gestion de la pandémie au Québec.

D’autres détails suivront.