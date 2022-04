Quoi surveiller aujourd’hui ?

Obama à la Maison-Blanche

L’ancien président américain Barack Obama doit participer aujourd’hui à un premier événement public à la Maison-Blanche depuis la fin de son mandat, en 2017. L’homme, connu par son slogan « Yes We Can », sera avec le président actuel, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris.

Selon la Maison-Blanche, Barack Obama doit « prononcer une allocution célébrant le succès de la loi sur les soins abordables et de Medicaid », un programme d’assurance maladie qu’il a porté lors de sa présidence.