Dix rues seront piétonnes l’été jusqu’en 2024 à Montréal

Dix artères montréalaises seront piétonnes cet été et, à la demande des commerçants, elles le seront pour les trois prochaines années.

Montréal consacrera 12 millions de dollars en trois ans afin de soutenir les sociétés de développement commercial (SDC) dont les projets ont été retenus, a annoncé lundi la mairesse Valérie Plante.

Les dix rues qui seront piétonnes cet été sont essentiellement les mêmes que l’an dernier. Il s’agit de la rue Wellington, de l’avenue du Mont-Royal et des rues Ontario Est, Bernard, Sainte-Catherine Ouest, Sainte-Catherine Est, Duluth Est, De Castelnau Est et Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve, de même qu’un tronçon de rue au marché Jean-Talon.

Pour leur part, les commerçants de la rue Masson ont décidé de ne pas renouveler l’expérience qui n’avait pas été concluante l’an dernier.

L’Association des SDC de Montréal avait demandé à la Ville de pérenniser le programme d’aide financière et d’assurer une certaine prévisibilité pour les commerçants. « On a été écoutés », a indiqué Billy Walsh, président de l’association.

La mairesse Plante estime qu’en confirmant la piétonnisation pour trois ans, les SDC pourront réaliser des économies pour l’achat d’équipements et de mobilier requis.

La fermeture des rues a été bénéfique pour les affaires l’an dernier, selon Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif. La rue Wellington a d’ailleurs enregistré une hausse d’achalandage de 17 % par rapport à 2019, a-t-il dit.

