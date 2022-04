Quoi retenir de la fin de semaine?

Le PLQ et son « rêve d’accès à la propriété »

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a annoncé dimanche midi une série de mesures qu’adopterait un gouvernement libéral dans le domaine du logement, notamment l’abolition des droits de mutation immobilière (appelés communément «taxe de bienvenue») à l’achat d’une première propriété.

Dans son point de presse tenu devant le local électoral du parti politique dans Marie-Victorin, où aura lieu une élection partielle le 11 avril, la politicienne a évoqué un «contrat social» avec la jeune génération: «On dit à nos jeunes : “Allez étudier, allez travailler, et ensuite vous pourrez accomplir votre rêve qui est d’acheter votre propre maison”.» Selon elle, ce rêve serait «de plus en plus inaccessible».

Mme Anglade a tenu à rassurer les municipalités en précisant que l’abolition des droits de mutation immobilière serait «à 100% compensée par le gouvernement libéral». Elle a ajouté que les coûts inhérents à cette mesure sont estimés à 225 millions de dollars. L’annonce est survenue au lendemain de l’annonce du départ de la politique de trois députés libéraux, soit Hélène David, Nicole Ménard et Jean Rousselle.