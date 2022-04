Un front commun syndical en vue de négociations avec Québec

Les trois plus grandes centrales syndicales du Québec ressoudent leur alliance. Un « front commun » de 355 000 employés syndiqués attendra le gouvernement lors des prochaines négociations dans le secteur public.

L’encre vient à peine de sécher sur certains contrats de travail, en raison des délais imposés par la pandémie, que les syndicats préparent déjà le nouveau round de négociation avec Québec. Les conventions en vigueur se terminent en mars 2023 et, loi oblige, les demandes syndicales doivent être déposées au plus tard à la fin du mois d’octobre prochain.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont ainsi convié la presse dimanche pour présenter ce qu’ils appellent « la plus grande alliance possible ».

« On est tous ensemble, ils ne pourront pas nous jouer les uns contre les autres », explique au Devoir, Daniel Boyer, président de la FTQ.

Cette nouvelle alliance inclut notamment un pacte de non-maraudage et de demandes syndicales identiques en provenance des différents partis.

Les principales revendications de ce « front commun » tourneront autour de l’augmentation de salaire pour pallier l’inflation. Québec prévoit que le coût de la vie croîtra de 4,7 % en 2022. « Si on doit négocier pour 5 ans, ça prend une certaine protection du pouvoir d’achat », anticipe François Enault, premier vice-président de la CSN. […] « Une chose que la pandémie a démontrée, c’est l’importance des services publics, et leur fragilité. »

« On veut éviter le psychodrame des négociations et ne pas attendre deux ans pour régler des conventions collectives », soutient pour sa part Éric Gingras, président de la CSQ. Il assure qu’il ne souhaite « pas de confrontation » avec le gouvernement à la table des négociations. « Encore faudra-t-il qu’on soit entendu. »

Depuis 50 ans, 11 des 14 rounds de négociations dans le secteur public ont opposé un front commun syndical au gouvernement.