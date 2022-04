Une embardée fait un mort à Montréal: l’alcool et la vitesse soupçonnés

L’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans une embardée qui a fait un mort et un blessé samedi matin à Montréal.

L’accident est survenu vers 6 h 20 alors que le conducteur d’un véhicule qui circulait sur le boulevard Pie IX a perdu le contrôle près de l’intersection de la rue de Charleroi, dans l’arrondissement Montréal-Nord.

Le conducteur du véhicule, qui circulait en direction nord, s’est d’abord retrouvé sur le terre-plein central avant de finalement terminer sa course contre un lampadaire.

« Les deux personnes qui se trouvaient à bord au moment de l’accident ont subi de graves blessures et ont été transportées à l’hôpital », a indiqué l’agente Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), samedi matin.

Le passager, un homme de 34 ans, a succombé à ses blessures, a précisé l’agente Gabriella Youakim en après-midi.

Le conducteur, un homme âgé de 33 ans, était dans un état stable.

Le boulevard Pie IX a été fermé dans les deux directions entre le boulevard Henri-Bourrassa et la rue de Charleroi, et la scène a été protégée afin de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.

En après-midi, le boulevard a été rouvert à la circulation, mais l’enquête se poursuivait. L’agente Allaire Morin avait relaté que « l’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans cet évènement ».