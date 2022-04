Quoi surveiller en fin de semaine?

La soirée des prix Grammy

C’est dimanche que se déroulera la 64e cérémonie de remise des prix Grammy, qui récompensent la scène musicale aux États-Unis. La grand-messe se tiendra cette année à Las Vegas, et sera animée par l’humoriste Trevor Noah, animateur du Daily Show.

C’est le polyvalent Jon Baptiste qui mène au chapitre des nominations, avec onze. Justin Bieber, Doja Cat et H.E.R. suivent, à égalité, à huit nominations. Billie Eilish et Lil Nas X sont parmi les nombreux artistes qui chanteront sur scène.