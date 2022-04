La Laurentienne a-t-elle renié les objectifs de sa désignation en vertu de la Loi sur les services en français ?

L’Université Laurentienne a-t-elle renié ses propres objectifs en interprétant la Loi sur les services français de façon trop étroite ? C’est du moins ce que croient des anciens, qui étaient présents lors de l’obtention de la désignation par l’établissement, en 2014.

Jeudi, la Commissaire aux services en français Kelly Burke a estimé que l’université avait manqué à ses obligations en vertu de la Loi en éliminant tous les programmes menant à deux diplômes en français. La possibilité d’obtenir ces deux diplômes devait être conservée par l’établissement puisqu’un règlement les protégeait depuis 2014.

Kelly Burke a conclu qu’il y avait eu manquement à la loi même en acceptant l’interprétation étroite du règlement faite par l’université. Selon cette interprétation, l’établissement respecterait le règlement même s’il supprimait tous les programmes menant à un diplôme désigné sauf un. La commissaire a toutefois condamné l’établissement pour cette réflexion « dévastatrice » qui va à l’encontre de l’esprit de la loi, soit de « viser à préserver les services en français ». Le libellé « semble indiquer que les programmes menant aux grades désignés sont protégés », lit-on dans le rapport.

« Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation qu’il suffit de garder un seul programme pour dire que la désignation partielle a été respectée », soutient Patrice Sawyer, qui était vice-recteur aux affaires francophones en 2014. D’après l’ancien membre de la direction, qui a fait la demande de désignation auprès de l’Office des affaires francophones à l’époque, la désignation « avait pour but de protéger le fait français à la Laurentienne ».

L’intention de la direction, lorsqu’elle a obtenu la désignation, était de préserver les programmes menant aux diplômes désignés, avec un certain droit de regard sur ceux avec très peu d’inscriptions, dit-il. Si une interprétation étroite est faite, « la désignation ne veut pas dire grand-chose », juge Patrice Sawyer. L’ex-professeur et administrateur a d’ailleurs été interviewé par des enquêteurs de l’Unité des services en français du bureau de l’Ombudsman pour décrire les intentions de l’université en 2014.

« On cherchait à protéger les acquis, en termes de programmes en français », souligne pour sa part Alex Tétreault, qui était président de l’Association des étudiantes et étudiants francophones de l’université au moment de l’obtention de la désignation. Le natif de Sudbury, où est située l’université, était optimiste lorsque le règlement a été créé. « Mais on savait bien qu’il y avait un risque que l’université interprète cette politique de la façon qui répondait le mieux à ses besoins et à ses désirs », poursuit-il.

L’importance de la direction

Les conclusions du rapport démontrent l’importance d’avoir les bonnes personnes à la tête de la direction, pense Me. François Larocque, spécialiste en droit linguistique. « Quand tu as des normes à suivre, ceux qui sont chargés de les appliquer au jour le jour ont un pouvoir considérable », analyse le professeur. Sans porter jugement spécifiquement sur la direction en place aujourd’hui, Patrice Sawyer note que la plupart des personnes impliquées dans l’obtention de la désignation en 2014 ne font plus partie de la direction.

Alex Tétreault critique le roulement de personnel au sein de la direction des affaires francophones de l’établissement. Plusieurs personnes ont occupé le poste de Patrice Sawyer depuis la fin de son mandat, en 2014. En juin 2014, l’université a nommé Denis Hurtubise au poste, auquel on avait alors ajouté le qualificatif « associé », pour un mandat de cinq ans. Entre 2016 et 2018, deux autres personnes ont occupé le poste de vice-recteur intérimaire associé aux études et affaires francophones.

Au mois d’août 2018, l’établissement nomme Yves Pelletier pour une période de cinq ans, mais l’administrateur quitte finalement pour l’Université d’Ottawa à la mi-mars 2021. « Des collègues à la Laurentienne m’ont acheminé la description du poste », explique-t-il alors à La Rotonde. En novembre 2021, la Laurentienne a accueilli Roch Gallien à titre de conseiller spécial aux affaires francophones. En février 2022, ce dernier s’est joint au Conseil des écoles fransaskoises.

« Il n’y a pas de leadership fort au sein de l’administration qui peut s’assurer que l’université est redevable », pense Alex Tétreault, qui habite toujours Sudbury.

