Fin du service «Un appel, un rendez-vous» pour les jeunes patients

Le service téléphonique « Un appel, un rendez-vous », qui permettait aux parents montréalais d’obtenir rapidement une consultation médicale lorsque leur enfant était malade, a pris fin le 31 mars. L’initiative, qui visait à désengorger les urgences, se termine au moment même où le Québec débute une sixième vague de COVID-19.

La ligne téléphonique a été lancée en septembre dernier par le Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal pour réduire la pression sur les urgences des hôpitaux pédiatriques, qui débordaient de patients sans médecin de famille ou incapable d’obtenir un rendez-vous avec le leur. Grâce à la ligne téléphonique « Un appel, un rendez-vous », ils étaient rapidement référés à une clinique médicale ou à la bonne ressource.

Ce service n’existe plus. « Veuillez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille ou contactez votre clinique locale par téléphone ou en ligne via Rendez-vous santé Québec », indique maintenant la boîte vocale d’« Un appel, un rendez-vous ».

Pourquoi interrompre le service en pleine sixième vague ? Le DRMG explique que ce service était « une mesure temporaire COVID » mise en place alors que les urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et de l’Hôpital de Montréal pour enfants devaient composer avec un fort achalandage. La situation a changé depuis.

« On suit cela de près, dit Sébastien Blin, directeur à la Direction régionale de l’accès aux services médicaux de première ligne du DRMG. Ça ne veut pas dire qu’on ne va pas réagir. » Il n’écarte pas une réouverture en cas de besoin. « On travaille en mode agile. »

La Dre Laurie Plotnick, directrice médicale du département d’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants, espère qu’« Un appel, un rendez-vous » sera « rétabli si c’est nécessaire ». « C’est sûr que nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais avec la sixième vague et déjà une augmentation d’autres maladies infectieuses chez les enfants, nous soupçonnons que nous verrons une augmentation des visites à notre urgence », dit-elle.

Au CHU Saint-Justine, le directeur des services professionnels, le Dr Marc Girard, rappelle qu’avec la belle saison, les virus respiratoires circulent généralement moins. « Là, où on peut avoir un peu plus d’inquiétude, c’est lorsqu’on va débuter la saison des grippes et des infections à l’automne prochain », pense-t-il.

Une initiative efficace

« Un appel, un rendez-vous » a fait le bonheur de bien des parents. La ligne s’est aussi avérée efficace pour réduire l’achalandage dans les hôpitaux. En six mois, elle a traité plus de 45 000 appels, selon le DRMG. « Ça a permis de diminuer de 14 ou 15 % le volume de la clientèle dans les deux urgences pédiatriques pendant la période critique pour eux », dit Sébastien Blin.

Cette initiative étant terminée, les parents doivent maintenant contacter leur médecin de famille ou tenter de trouver une consultation dans une clinique par le biais de Rendez-vous Santé Québec. Ils peuvent aussi joindre une infirmière du 811 pour obtenir des informations en cas de problème non urgent, rappelle le DRMG.

Le Dr Girard est bien conscient que les parents pourraient devoir faire plusieurs appels pour dénicher un rendez-vous. Mais il souligne que les médecins de famille doivent aussi être disponibles pour leur clientèle plus âgée, et pas seulement les 0-16 ans. « Le numéro unique, c’était parce qu’il y avait un certain nombre de cliniques qui étaient disposées à nous offrir des plages horaires, précise-t-il. Cette disponibilité-là a été réduite au cours du mois de mars. »

Les médecins de famille ont repris leurs activités régulières. « Il y a une pression venant de l’ensemble de la clientèle, qui veut un rendez-vous avec son médecin de famille, alors qu’il ne l’a peut-être pas eu dans les derniers mois ou même les deux dernières années », ajoute-t-il.