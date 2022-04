Le pape François présente ses excuses aux Autochtones canadiens pour les sévices subis dans les pensionnats

Le pape François a demandé pardon vendredi pour les abus « déplorables » subis par les peuples autochtones dans les pensionnats du Canada, se disant honteux et indigné de tout ce qu’ils avaient enduré aux mains des dirigeants catholiques.

Le pape François a présenté ses excuses et a promis de visiter le Canada lors d’une audience avec des dizaines de membres des communautés métisses, inuites et des Premières Nations qui sont venus à Rome pour demander des excuses papales et un engagement de l’Église catholique à réparer les dégâts.

Le pontife a parlé en italien et il n’était pas immédiatement clair si le public avait compris ce qu’il avait dit, bien que la foule se soit levée et ait applaudi après qu’il a fini.



D'autres détails suivront.