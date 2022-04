Quoi surveiller aujourd’hui ?

1er avril

En ce 1er avril, aiguisez vos sens, démarrez vos radars, et mettez votre sens critique en mode panique, car c’est aujourd’hui le moment de l’année où canulars, subterfuges et autres attrapes sont de mise. Et c’est sans compter les classiques poissons d’avril, plus difficiles à épingler en télétravail.

Méfiez-vous donc des nouvelles invraisemblables sur les réseaux sociaux. Jean Charest est revenu en politique, le plan environnemental du fédéral tient la route, une locataire évincée à tort a gain de cause au tribunal ? Bon, mauvais exemples, mais vous comprenez l’exercice.